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中經院：7月製造業PMI回升 NMI轉為擴張

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

中華經濟研究院今（2）日發布季調後的7月製造業採購經理人指數（PMI），終止連續兩個月趨緩後，指數回升至65.2，為連續九個月維持60以上的擴張速度。至於未季調的非製造業經理人指數（NMI）也中斷連續兩個月的緊縮，轉為擴張，攀升至53.2。

中經院表示，PMI的五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨皆呈現擴張。中經院長張傳章表示，製造業未來六個月展望指數也從6月的64.3，回升至66.2，且呈連續12個月擴張態勢，這顯示不論變種病毒與塞港情況如何演變，製造業景氣樂觀向上的長期趨勢不變。

不過張傳章指出，在製造業景氣上升的趨勢中，短線訂單的價格波動大，天災人禍、客戶預測等供需面同時變化將成為常態，前兩季不顧一切拉高庫存的氛圍已有所轉變，部分中下游與較長鏈的業者反映，已經感受到客戶動態調整排程與存貨政策，降低風險與調節庫存的動機比前兩季明顯。

中經院指出，六大產業全數回報PMI擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業（69）、電力暨機械設備產業（68.5）、基礎原物料產業（60）、食品暨紡織產業（59.6）、化學暨生技醫療產業（55.7）與交通工具產業（54.2）。

隨著台灣確診人數明顯下降，未季調的NMI在連續二個月的緊縮後，7月指數攀升7.2至53.2，轉呈擴張。張傳章進一步指出，隨著疫情警戒降至二級，加上對報復性消費的期待，NMI未來6個月展望指數亦中斷連續二個月的緊縮轉為擴張，指數大幅躍升12.3，攀升至54.1。

中經院提醒，據業者反映，內需是否暢旺，仍要觀察疫苗普及率、邊境管制政策，以及國際變種病毒發展等不確定因素。

製造業 PMI

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