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桌球／0比3不敵地主日本隊 中華桌球女團8強止步

五倍券最大挑戰 經濟部要提高數位使用比例

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

行政院確定規劃振興措施「五倍券」，經濟部官員證實，「五倍券」執行單位和去年「三倍券」一樣，是經濟部負責規劃執行。官員表示，這次最大挑戰，是提高數位使用比例，目前已在找電子支付、銀行、內需產業業者做非正式的意見交換，關鍵在是否能突破「加成優惠」的技術問題。

去年實施三倍券時，經濟部本來力推數位綁定，甚至加碼電動機車抽獎活動，沒想到最後以數位綁定方式領取三倍券的民眾僅占總領取數的7.76%，成績相當慘澹。經濟部官員坦言，「提升數位五倍券的使用率」是目前最重要的工作內容。

由於去年三倍券的數位綁定是採信用卡或電子支付先登記、後消費滿3000元，接著直接在帳單扣2000元、或提領回饋現金2000元，這種方式讓店家無法辨認消費者是不是使用三倍券，因而無法「無限制優惠」，最後店家就只實施紙本三倍券優惠活動。官員說，今年疫情爆發下，民眾漸漸習慣簡訊實聯制、店家也越來越避免收紙本錢，對紙鈔、幣採取防疫措施，數位支付環境相對比去年更好一些，業者也就更有意願來溝通。

據了解，經濟部已經在找電子支付、銀行、夜市、購物中心等業者進行「非正式」交換意見，了解怎樣的數位五倍券方式，能讓民眾好領取，店家也方便辨認、給予優惠，如此一來使用數位券的民眾可以電支、銀行業者端拿到領券優惠，在店家又享受一次五倍券行銷活動優惠，就能增加雙倍誘因，不會有去年民眾普遍領紙本券，導致電支、銀行業者也不想提其他綁定優惠的狀況。

不過，如果要做出可辨認的數位券、又要直接與電支、銀行業者連動綁定，很可能牽涉到系統建置，官員也指出，這確實是有待突破的「技術問題」，需要花一點時間討論。另外，經濟部官員表示，五倍券實際上可動支的預算為何，也尚未收到行政院明確指示。

經濟部 三倍券 銀行業

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