天使投資人減稅將打折？最快2025年適用新規
天使投資人租稅優惠將打折扣，財政部今（2）日發布公告，自2022年元旦起依據《產業創新條例》天使投資人條款投資屆滿兩年後，自當年度個人綜合所得總額中減除的金額，必須計入個人基本所得額（最低稅負制）計稅，也就是說，最快2022年投資、2024年屆滿兩年並於2025年申報所得稅案件，將會適用新規。
所謂天使投資人租稅優惠，是根據產創條例第23條之2，為鼓勵投資新創公司，個人投資購買高風險新創新股，且投資金額達100萬元以上、持股滿兩年，可在持股屆滿兩年當年度，以投資金額的50%，來抵減當年度個人綜合所得總額，每人最高以300萬元為限。
過去，天使投資人在綜合所得總額中所抵減的額度，是直接免稅，然而，財政部今日發布公告，未來在綜合所得中減除的金額，須納入個人最低稅負制計稅，稅率為20%，不過新規定不溯及既往，明年（2022年）起投資高風險新創案件才適用。
新法是否代表天使投資人的租稅優惠打折扣？賦稅署官員說明，由於最低稅負制有670萬元的免稅額，且基本稅額還要與一般所得稅額作比較，若低於一般所得稅額，也不必再繳納基本稅額，對投資人而言未必會產生影響。
官員表示，天使投資人條款是在2017年11月修法增訂，規定持股屆滿兩年才適用，最快到2019年才有符合條件的個案，雖一開始件數不多，但由於這是近年第一個個人投資型的租稅減免，且提供的減免額度相當高，為符合租稅公平，及落實最低稅負制精神，因而發布公告。
根據賦稅署統計至2020年底，有向經濟部申請為高風險新創者共108家，財政部共受理35家，其股東共274人，投資金額約7億餘元，自綜合所得總額減除金額合計約3億餘元。
官員表示，根據所得基本稅額條例第12條第1項第5款授權，財政部針對新增減免綜所稅的所得額或扣除額，可公告納入計算個人最低稅負制。
至於新法上路後，未來可增加多少稅額？官員表示，個人所得情形複雜，較難以估算。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言