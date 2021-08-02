安博盒子看東奧助長犯罪 經濟部、NCC齊呼籲：勿買勿賣

國內東京奧運正熱，但卻意外發現有公眾人物使用機上盒觀看侵權內容。經濟部智慧財產局今（2）日強調，依照「著作權法」，製造、輸入或銷售有連結侵權影音內容的機上盒，就會違反法律規定，最重可處2年以下徒刑和50萬元罰金，雖然使用者沒有法律責任，但不應助長犯罪。智慧局與NCC皆呼籲民眾，對於非法機上盒與非法軟體「勿買勿賣」。

NCC表示，自2017年度以來，已經加強抽驗「無線機上盒」也就是所謂的「電視盒」，其中抽驗不符合技術規範，而廢止審驗證明的共計65款，包括多款安博盒子，其中今年就陸續廢止9款機上盒的審驗證明，都公告在NCC「型式認證查詢網頁」，只要販賣這些沒有審驗證明的機上盒設備，就屬違法。

不過，NCC的無線多媒體機上盒型式認證，僅限於硬體射頻功能，即使有審驗證明，也不代表在裡面安裝非法軟體就是合法的，NCC表示，在審驗過程中，已有要求申請審驗者要出具「所提供軟體不違反著作權法」的切結書，也函請電商平台協助下架不合法的機上盒設備等，同時呼籲民眾購買無線機上盒前，除應注意是否有經NCC審驗合格，避免買到劣質的產品外，更重要的是購買後也應尊重智慧財產權，不任意接取未經授權影音節目及頻道或安裝相關韌體、APK等程式，共創優良產業環境。

而在「著作權法」中，有三種情況都涉及違法，違法者可處2年以下徒刑，或科或併科50萬元以下罰金。包括，將匯集非法影音網路連結的APP程式（俗稱追劇神器）上架到Google Play商店、Apple Store等平臺或其他網站給民眾下載使用。

或是，雖未提供上述非法APP程式，但另以指導、協助或預設路徑供民眾下載使用，例如：機上盒雖然沒有內建上述非法的APP程式，但卻提供指導或協助民眾安裝，或是在機上盒內提供預設路徑，供民眾安裝使用。

以及，製造、輸入或銷售載有連結上述非法APP程式的設備或器材，例如：市面銷售內建此類APP程式的機上盒。

NCC提醒，刑事局電信偵查大隊於今年2月執行「淨頻專案」，查獲2處非法機房、4家機上盒經銷商，發現違法機上盒提供未獲授權的國內外電視頻道節目，NCC、經濟部智慧財產局及刑事局電信偵查大隊共同打擊不法機上盒，一經查獲將依違法情節查處，業者不要存有僥倖心態。