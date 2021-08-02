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侵權機上盒看奧運 賣方可處2年以下徒刑
東京奧運盛大展開，由於日本與台灣時差小，台灣民眾可即時收看賽事，為中華隊加油。但近期不斷發生民眾使用侵權機上盒收看奧運賽事的情況，經濟部智慧局強調，依法無法裁罰使用侵權機上盒的觀眾，但對於製造、輸入或銷售侵權機上盒的業者，最重可處2年以下徒刑和50萬罰金。
智慧局解釋，《著作權法》針對機上盒是採源頭式管理，也就是「買方、使用端無罪，賣方、生產端重罰」，就像民眾購買及使用仿冒品不違法，但是製作跟銷售仿冒品就可以依法重罰。
智慧局進一步解釋，台灣線上影視產業協會每年都會公布機上盒名單，交由NCC去查緝核可才可以在市面流通，若是未經公告就流通的機上盒就屬於違法銷售。
但智慧局也補充，所謂的「純淨版」安博盒子，屬於NCC核可的合法機組，然而安博盒子本身是沒有功能，必須要搭配專屬APP才可到雲端平台去收看節目；但業者引導民眾下載APP來觀看侵權節目，仍然屬於違法。
智慧局最後表示，違反著作權屬於私權，會由著作權人透過法院向侵權芳主張著作權；雖然使用者沒有違法，但與此時同時也背負社會壓力、個人資料外洩及收訊品質不佳等負面影響，呼籲民眾多利用合法管道收看東奧轉播支持國手。
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