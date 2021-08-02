快訊

支持東奧國手惹怒對岸網友 小S大陸代言沒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侵權機上盒看奧運 賣方可處2年以下徒刑

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
2020東京奧運在2021年7月23日揭開序幕。 圖／美聯社
2020東京奧運在2021年7月23日揭開序幕。 圖／美聯社

東京奧運盛大展開，由於日本與台灣時差小，台灣民眾可即時收看賽事，為中華隊加油。但近期不斷發生民眾使用侵權機上盒收看奧運賽事的情況，經濟部智慧局強調，依法無法裁罰使用侵權機上盒的觀眾，但對於製造、輸入或銷售侵權機上盒的業者，最重可處2年以下徒刑和50萬罰金。

智慧局解釋，《著作權法》針對機上盒是採源頭式管理，也就是「買方、使用端無罪，賣方、生產端重罰」，就像民眾購買及使用仿冒品不違法，但是製作跟銷售仿冒品就可以依法重罰。

智慧局進一步解釋，台灣線上影視產業協會每年都會公布機上盒名單，交由NCC去查緝核可才可以在市面流通，若是未經公告就流通的機上盒就屬於違法銷售。

但智慧局也補充，所謂的「純淨版」安博盒子，屬於NCC核可的合法機組，然而安博盒子本身是沒有功能，必須要搭配專屬APP才可到雲端平台去收看節目；但業者引導民眾下載APP來觀看侵權節目，仍然屬於違法。

智慧局最後表示，違反著作權屬於私權，會由著作權人透過法院向侵權芳主張著作權；雖然使用者沒有違法，但與此時同時也背負社會壓力、個人資料外洩及收訊品質不佳等負面影響，呼籲民眾多利用合法管道收看東奧轉播支持國手。

機上盒 東京奧運 仿冒

延伸閱讀

羽球／戴資穎東奧金牌戰775萬人緊盯 收視紀錄創新高

體操／比利時女將東奧摘金 4歲就懷奧運夢想

奧運選手飛機搭什麼艙等？ 荷蘭高球選手由姊姊開飛機載回家

奧運奪金「麟洋配」小祕密！李洋父親也和金融業有關

相關新聞

安博盒子看東奧助長犯罪 經濟部、NCC齊呼籲：勿買勿賣

國內東京奧運正熱，但卻意外發現有公眾人物使用機上盒觀看侵權內容。經濟部智慧財產局今（2）日強調，依照「著作權法」，製造、...

本期無薪假客運業最多？公總：僅是統計上的時間差

勞動部公布最新無薪假統計，本期運輸倉儲業增加2890人，幅度增加8成，是增幅最大的業別。實施無薪假的包括國道客運、公車，...

侵權機上盒看奧運 賣方可處2年以下徒刑

東京奧運盛大展開，由於日本與台灣時差小，台灣民眾可即時收看賽事，為中華隊加油。但近期不斷發生民眾使用侵權機上盒收看奧運賽...

台積電與三星的3奈米戰爭正式開打 「材料分析界雙強」角力先登場

台積電最先進的3奈米製程技術，正積極在竹科12廠進行試產，南科18b廠也緊鑼密鼓裝機，準備進行量產前的風險性試產，預定明年下半年量產，宣告與三星的3奈米戰爭正式開打。大戰開打之前，關鍵材料不可少，其中從事半導體先進製程材料分析的汎銓科技，7月26日登錄興櫃交易，股價一度站衝高至189元，超越上櫃掛牌近12年的閎康股價，「材料分析界雙強」角力也搬上資本市場。

勞工安啦！勞動基金上半年獲利逾台幣3000億

勞動部今天公布勞動基金收益。勞動基金截至今年6月底整體累積規模為4兆8855億元，今年1至6月累計收益3002.6億元，...

自行車與體育用品雙展覽 明年採線上實體2模式舉辦

貿協今天表示，隨著歐美各國陸續解封、疫苗接種率提高，2022台北國際自行車與體育用品展將採虛實整合方式登場，實體展時間為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。