今年度三大類住宅補貼 今日起開放民眾申請

今年度的住宅補貼已開放民眾申請，內政部今天表示，8月2日至8月31日期間，民眾可以針對「租金補貼」、「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」三大類提出申請。

其中，今年租金補貼實施分級制度，補貼金額分別從2000元至8,000元，戶籍與租屋地可跨縣市。自購、修繕住宅貸款利息補貼部分，具經濟或社會弱勢身分者若檢附相關證明文件，經地方政府審核通過，有較低之優惠利率。

內政部長徐國勇提醒，今年因應防疫，取消了臨櫃申請，改採線上、紙本郵寄及舊戶同意帶入前次資料方式受理申請，減少不必要遞件風險。凡是申請「租金補貼」、「自購住宅貸款利息補貼」或「修繕住宅貸款利息補貼」，皆需檢附身分證或戶口名簿影本。

更詳細內容請參閱「110年住宅補貼申請」懶人包（https://reurl.cc/O08qKr）、110年度住宅補貼專區（https://pip.moi.gov.tw/v3/b/SCRB0108.aspx?KeyID=GroupA），住宅補貼諮詢專線(02) 7729 - 8003，專人接聽即日起至110年10月1日（星期五），周一至周五上午8時至下午6時。