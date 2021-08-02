科技產業園區增四家企業進駐 總投資額近77億元

經濟部加工出口區管理處近期提報園區投資審查小組，核准昇陽國際半導體股份有限公司（8028）、台灣海博特股份有限公司等四家，總投資額近77億元。其中，昇陽國際半導體股份有限公司投資72億元進駐台中港科技產業園區，預計興建全球第一座自動及智慧化晶圓再生工廠。

昇陽國際半導體股份有限公司主要從事測試晶圓再生服務，為台灣最大且技術最領先之晶圓再生服務供應商。

昇陽利用化學蝕刻除膜、化學機械拋光、高潔淨清洗等技術，讓使用過的測試晶圓恢復至最佳潔淨度，使其能再度回到積體電路製程中使用，大幅減少半導體廠採購新測試晶圓之營運成本，投資計畫總金額達72億元於台中港科技產業園區擴廠。新廠將是全球第一座自動及智慧化晶圓再生工廠，以綠色智能用電、建置水資源再利用及廢水廢液回收系統。

台灣海博特股份有限公司主要從事智慧農業及空氣清淨機的製造及銷售，以自有品牌「Hipoint」產品—植物影像表型分析系統、或智慧農業監測系統、植物生長箱等產品行銷國外。

台灣海博也積極推出具有影像AI辨識的新產品，以科研設備搭配智能化監測設備推廣，希冀掌握農業科技轉型的新商機；空氣淨化設備與系統產品已行銷多年，並在工廠及醫院已有實績使用；進駐高雄前鎮科技產業園區後，將與園區既有之分公司結合，落實廠辦合一，以提升產品效率，並增進業績。