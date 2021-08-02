台灣本土風電開發商 台亞風能：投入第三階段競標

台灣本土再生能源開發商台亞風能今（2）日宣布加入離岸風電第三階段區塊開發競標，並規劃在苗栗及台中外海開發2.1GW（10億瓦）離岸風場，而也率先公布，苗栗外海的環亞風場，將規劃為浮動式離岸風場。

台亞風能表示，二座風場的環境調查已於今年初開始進行，今日申請環評公告。其中位於台中外海的環宇風場將採用固定式基礎，並將參與離岸風電第三階段第一期區塊開發投標；苗栗外海的環亞風場，預計將參與第二期之區塊開發競標，期待成為台灣第一座浮動式離岸風場。

台亞風能表示，公司成員主要團隊成員，來自台船環海、西門子歌美颯、上緯新能源、wpd、Enercon、Vena、Ina Energy，過去均參與台灣離岸風電示範案及第二階段遴選與競標過程，充分了解且支持政府致力於推動離岸風電產業鍊在地化，並以拓展亞太市場為目標。

台亞風能也強調，公司首先將專注於離岸風場開發、工程建置，並擔任風場資產管理。致力於配合政府再生能源發展目標、離岸風電政策、產業鏈國產化方針及離岸風場開發指引，搭配國際先進技術，建構本土開發團隊，拓展國際市場。