中選會委員人選函請立法院審議 正副主委均續任

行政院發言人羅秉成表示，中選會六位委員（含主任委員、副主任委員）任期將於今（2021）年11月3日屆滿，依該會組織法第3條規定，行政院應於委員任滿三個月前（2021年8月3日前）辦理提名作業，行政院於今（2）日將提名人選主任委員李進勇、副主任委員陳朝建、委員許惠峰、委員陳恩民、委員王韻茹及委員許雅芬等6人名單函送立法院審查。

羅秉成指出，本次中選會委員之提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選具法政相關學識、經驗之優秀人才，其中主任委員李進勇、副主任委員陳朝建、委員許惠峰及委員陳恩民等四人為續任；委員王韻茹及委員許雅芬等二人為新任，任期均自2021年11月4日起至2025年11月3日止，上開被提名人專長含括法政相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

羅秉成表示，行政院在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合中選會組織法及相關規定，本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。