北市青銀線上就博會釋近6千職缺 助贏職場奧運獎牌

新冠肺炎疫情5月中爆發，衝擊就業環境，無薪假及失業率創下高點，但北市府仍率全國之先，採取紓困、徵才雙軌並行，自8月1日至9月30日舉辦「青銀線上就業博覽會」，創造高年級生與青年世代間的混齡職場，不僅有110家企業、提供5,843個工作機會、平均薪資達36K，最高月薪職缺有10萬元，企業及勞工皆適用「你上工我加薪」就業專案補助，穩定上工再加薪2萬。北市勞動局長陳信瑜歡迎應屆畢業生、轉換跑道的勞工族群加入，助贏得職場中的奧運獎牌。

陳信瑜表示，北市府在疫情重創兩個月內，火速廣邀200家以上企業，先於「你上工我加薪」就業專案開出7,000個工作機會，緊接著青銀線上就博會再邀請以「青銀共事」為理念的企業，總累計高達上萬職缺，並開發六成「無經驗可」的職缺，月薪3萬以上職缺達總體工作機會近七成。

陳信瑜指出，此次活動前三大產業以「製造業」、「住宿餐飲業」及「批發及零售業」為主，可看出在疫情中的新興產業趨勢及人力備足需求，其中薪資排名，「第一名為台灣順豐速運快遞員，最高待遇有10萬元！」

後續跟上者為資通訊產業，包括日商艾鳴網路遊戲、昊盈資訊、台灣富力思泰、北都數位有線電視，最高待遇達8萬，職缺包括3D、2D遊戲設計師、前端、後端開發工程師。而在釋出工作機會數，包括永慶房屋、南亞電路板、欣興電子、特力屋、貳樓等16家企業超過上百個工作機會。另此次兼職有702個工作機會，平均薪資達172元，可因應青銀族群不同工作需求，找到理想職缺。

陳信瑜強調，為增加中高齡者勞動參與率，北市在今年6月底超前部署首度召集，開創「臺北市銀髮職務新創中心」，初期針對餐飲業、服務業、托老托幼業，開發適合銀髮者職缺及教育訓練、辦理研習課程、改善工作環境等，為高齡者延續職場生涯，實現健康勞動、勞雇雙贏局面，如企業想加入友善中高齡職場行列，請電詢專線02-23085231分機728。

陳信瑜提醒，此次徵才活動採「線上投遞履歷方式」辦理，勞工需先註冊台北就業大補帖網站會員，選擇想應聘公司職缺投遞履歷，企業收到求職者履歷後，如符合企業徵選條件，會再進行聯絡安排面試，成功就業期滿後，再向臺北市就業服務處送件申請就業專案補助。如有徵才活動相關問題，請電詢就業服務專線02-23085231。