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防疫降級無薪假反升高 無薪假達4,388家、56,687人

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部今（2）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計指出，目前實施無薪假暴增4,388家，實施人數56,687人，家數創2009年有無薪假紀錄以來最高；人數則創金融海嘯以來最多。圖／本報資料照片
勞動部今（2）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計指出，目前實施無薪假暴增4,388家，實施人數56,687人，家數創2009年有無薪假紀錄以來最高；人數則創金融海嘯以來最多。圖／本報資料照片

我國疫情三級警戒降至二級，但無薪假情勢反而走高。勞動部今（2）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計指出，目前實施無薪假暴增4,388家，實施人數56,687人，家數創2009年有無薪假紀錄以來最高；人數則創金融海嘯以來最多。一周之內暴增709家，1萬1,714人，其中住宿餐飲業一口氣暴增逾5,000人。

勞動部統計指出，住宿餐飲業實施無薪假已連四周都新增逾5,000人，目前攀升至1,187家、2萬6,482人，占這期無薪假人數近半。一周之內暴增183家、5,242人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，本期仍有數家旅館業者通報實施無薪假，人數在百人至300多人之間。

運輸倉儲業實施無薪假亦攀升至164家、6,221人，一周內增加2,890人，較前一周增加八成之多。黃維琛表示，有多家國道客運、市區公車業者，因疫情期間載客量大減，通報實施無薪假。

批發零售業也是重災區，目前有1120家、8,962人實施無薪假，亦較上周大增201家、1,634人。

就地區別來看，黃維琛指出，無薪假仍主要集中在六都，其中又以雙北為重災區，人數皆破萬人，台北市有逾1.5萬人，新北市逾萬人。

無薪假 餐飲業

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