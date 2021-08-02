中經院：7月製造業PMI轉擴張 但廠商狂拉庫存氛圍已變

中華經濟研究院今天公布季調後的7月製造業採購經理人指數（PMI），擴張速度在連續兩個月趨緩後，指數回升1.2個百分點至65.2%，連續九個月維持60%以上的擴張速度。至於未季調２的非製造業經理人指數（NMI）也中斷連續兩個月的緊縮轉為擴張，指數攀升7.2個百分點至53.2%。

PMI方面，中經院表示，5項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。中經院院長張傳章說，季調後的新增訂單與生產指數在連兩月擴張速度趨緩後，指數同步回升3.1個百分點，分別來到67.8%與66.9%，儘管全球塞港情況比6月嚴重，但全體製造業的供應商交貨時間上升速度並未加快，供應商交貨時間5月攀升至2012年7月指數編制以來的最快升速74.8%之後持續趨緩，7月指數在下跌3.1個百分點，來到68.5%。

張傳章指出，六大產業全數回報PMI擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業（69%）、電力暨機械設備產業（68.5%）、基礎原物料產業（60%）、食品暨紡織產業（59.6%）、化學暨生技醫療產業（55.7%）與交通工具產業（54.2%）。

他說，整體而言，不論變種病毒與塞港情況如何演變，樂觀向上的長期趨勢不變，製造業對未來六個月展望指數，由2020年12月以來最慢擴張速度64.3%，回升1.9個百分點至66.2%，連續第12個月呈現擴張。不過，在上升的趨勢中，短線訂單的價格波動大，天災人禍、客戶預測等供需面同時變化將成為常態，前兩季不顧一切拉高庫存的氛圍有所轉變，在部分中下游與較長鏈的業者，已經感受到客戶動態調整排程與存貨政策，來降低風險以調整庫存的動機比前兩季明顯。

7月的NMI方面，張傳章表示，隨著台灣確診人數明顯下降，未季調的指數中斷連續兩個月的緊縮轉為擴張，指數攀升7.2個百分點至53.2%，其中非製造業之「商業活動」中斷連兩月的緊縮轉為擴張，指數躍升15.2個百分點至53.9%。八大產業有六大產業回報商業活動呈現擴張，依擴張速度排序為資訊暨通訊傳播業（71.9%）、金融保險業（63.3%）、批發業（61.6%）、運輸倉儲業（58.6%）、營造暨不動產業（56.9%）與教育暨專業科學業53.3%），至於零售業（38.9%）與住宿餐飲業（40.9%）則回報商業活動呈現緊縮。

張傳章說，預期疫情管制降至二級以及對報復性消費的期待，全體非製造業的「未來六個月展望」指數中斷連兩月的緊縮轉為擴張，指數躍升12.3個百分點至54.1%；然而，內需導向的產業都表示，內需的暢旺仍需觀察疫苗普及率、邊境管制政策以及國際變種病毒走勢等不確定因素。