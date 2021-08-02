勞動基金截至6月底大賺3,002.6億 收益率6.59%

勞動部勞動基金運用局今（2）日發布勞動基金最新績效，截至今年6月底，勞動基金整體賺3,002.6億元，收益率6.59%；隨著全球經濟復甦，6月單月賺454.1億元。

勞動基金運用局表示，今年上半年全球疫情反覆，但是隨著歐美主要國家疫苗施打率逐漸提高，經濟活動陸續重啟，企業獲利漸佳，相關數據反映出經濟改善，同時美國基建計畫達成初步協議，再加上資金環境仍屬寬鬆的情形下， 全球主要國家經濟成長持續邁向復甦。

勞動基金運用局今日表示，整體勞動基金截至今（2021）年6月底止規模為4.8 兆元，其中新制勞退基金規模為2.9兆元，舊制勞退基金規模為9,363億元， 勞保基金規模為 8,457億元。

勞動基金運用局依市場情勢動態調整投資配置及布局時點，今年截至6月底，整體勞動基金評價後收益數為3,002.6 億元，收益率 6.59％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為 6.63％、7.58％、6.62％。

勞動基金運用局指出，隨著全球景氣復甦，MSCI全球、亞太、新興市場、台灣加權股價指數、巴克萊全球綜合債券指數及道瓊基礎建設指數，6 月表現分別為 1.32％、負0.30％、0.42％、4.03％、負0.88％及 0.49％， 累計今年表現分別為 12.30％、6.84％、8.75％、20.52％、負3.21％及 12.58％。

此外，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 4,599 億元，收益數為 270.4億元，收益率為6.79％；受農業委員會委託管理之農民退休基金規模為 9.9億元，收益數為3,385,612元，收益率為 1.20％。