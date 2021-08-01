中油：明天起汽油調漲0.3元、柴油不調整

台灣中油公司宣布，明（2）日凌晨零時起汽油價格調漲0.3元、柴油不調整，調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升25.8元。

中油說，本周油價除持續維持亞洲鄰近國家最低價機制外，油價平穩措施機制也啟動，雙機制共吸收汽、柴油漲幅每公升0.1及1.1元。

中油表示，本周受國際貨幣基金組織(IMF)上調110年歐美地區經濟成長預測及北半球進入夏季用油旺季等因素影響，帶動國際油價上漲。本周調價指標7D3B週均價為每桶73.66美元，較前周71.23美元上漲2.43美元，新台幣兌美元匯率升值0.037元，國內油價依公式計算漲幅為2.62%。

中油指出，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.4元及1.1元；考量民生與產業，油價調整時先維持價格需低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）之限制，並由中油吸收此部分調幅，計算後95無鉛汽油每公升30.3元，已達經濟部公布之油價平穩措施第一階段95汽油每公升30元之門檻，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出的0.3元由中油吸收，此吸收調幅經四捨五入計算後，汽、柴油每公升由台灣中油各再吸收0.1元；因雙重平穩機制啟動，亞鄰最低柴油每公升吸收1元，及油價平穩措施汽、柴油每公升再吸收0.1元，合計汽、柴油價格每公升共分別吸收0.1元及1.1元。

本周因公式需調整之0.1元及1.1元由中油吸收後，汽油價格實際調漲0.3元、柴油不調整，累計至6月底止，中油共吸收44.35億元。