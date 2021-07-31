美元展望 法人估短線在月線92.5、季線91.5間震盪

聯準會意外偏鴿輔以經濟數據錯綜，避險情緒退潮下，本周美元回檔。法人表示，美元後續走勢聚焦美國最新就業報告、8月底Jackson Hole央行年會，預期短線美元將在月線92.5與季線91.5間震盪。

富蘭克林證券投顧表示，此次聯準會聲明延續先前政策論調，但對於縮減購債的時點和內容意外較市場預期來得保守，聯準會再將焦點拉回通膨與就業並重的政策決議重點，即便看到通膨可能較原先預估來得持久一些，但在就業復甦尚未站穩腳步前，聯準會仍將保持耐心，下周將公布的就業數據將揭開就業市場的復甦進展，6月非農就業人口新增85萬人已創下近十個月最大增量，依據彭博資訊29日預估7月新增非農就業人口中值為92.6萬人，如果實際公布朝預估值靠攏，將支持聯準會偏鷹而使美元獲得提振，反之則需靜待8月底Jackson Hole央行年會的進一步政策方向，預期短線美元將在月線與季線間調整。

歐元方面，技術面頹勢在聯準會意外偏鴿及５月底來累積近4%跌幅刺激空頭回補買盤的帶動下成功逆轉，預期歐元短線將在月線1.182及1.19整數關卡區間震盪。英國下周將召開利率決策會議，近幾個月包括通膨壓力、景氣復甦前景及購債不具備實質效果等鷹派與鴿派意見紛陳，預期央行可能鴿中帶鷹，維持低利與購債但亦保持依經濟變化隨時調整的彈性，預期英鎊短線將測試站穩半年線1.392及季線1.395。

日圓方面，美元回檔雖些許提振日圓，但疫情在夏季長假與奧運舉辦下益發嚴峻，預期日圓仍將相對受到壓抑，於109~110區間震盪。