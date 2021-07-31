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勞動部研商會議只邀移工團體 雇主不滿痛批黑箱

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部將於下周二召開「研商強化公立就業服務機構辦理移工接續聘僱媒合作業及移工轉換雇主線上申辦系統會議」，因只邀請移工團體與會，引發起台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會不滿，今召開記者會抨擊勞動部黑箱作業。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會常務理事陳靜儀表示，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會是由家庭看護工雇主所成立的協會，勞動部預計在下周召開移工界續聘雇媒合作業等議題的會議，卻以雇主團體、移工團體不合，不適合出現在同一場合，拒絕雇主團體與會。

陳靜儀指出，若沒有雇主聘僱需求，就不會有移工，沒有雇主委任需求、也不會有仲介，對於勞動部未邀請雇主團體與會，協會鄭重抗議勞動部圖利特定人士黑箱作業，歧視重症長照家庭，剝奪身障者、受照護者等族群參與公眾政策的機會。

協會也呼籲，若移工團體與雇主團體不合是未受邀與會的理由，勞動部就也應專門為「雇主團體」召開另一場會議才公平。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠回應，因有移工安置單位反應公立就服機構現行作法不一，因此下周會議主要是討論欲轉換雇主的移工在公立就服機構的協調會機制，包括系統登錄、通譯、協調會程序等。

他說，會議主要是針對務實面討論，無涉雇主轉換準則政策，也與勞動部日前預告的修法內容無關。

移工 勞動部 看護

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