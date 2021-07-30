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臺智工總簽署雙邊協議 促進智慧製造合作

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

全國工業總會今（30）日發布，為了穩固臺商企業在全球供應鏈的地位，強化臺灣與智利之間的夥伴關係，並積極推動台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，工業總會於台北時間今日晚間以視訊方式與智利工業總會（SOFOFA）攜手共同舉辦「2021年臺智(利)產業論壇」。雙邊工業總會也在會中簽署合作協議。

本次論壇，工總由常務理事、電電公會理事長李詩欽為臺灣方主席及簽約代表，並邀請經濟部貿易局副局長劉志宏出席致詞，智利的SOFOFA由新任理事長Richard von Appen代表，智利外交部對外貿易推廣總司總司長(ProChile)Jorge O’Ryan也出席致詞。

會中並安排兩國產業專家進行專題講演，並提出經貿及產業合作利基及策略，並以「智慧製造」為主題，有助業者在疫情期間能超前部署、瞭解如何突破產業鏈上下游整合問題，媒合各式製造數據加值服務，提升產業競爭力，強化雙方智慧製造之合作。

在國際經貿方面，臺灣與智利都是WTO及APEC會員，在國際及區域經貿平台上有相當多合作機會。智利為南美發展程度最高國家，服務業、礦業、農業、林業、科技業等皆是首屈一指，而臺智(利)雙方互為重要經貿夥伴，臺灣為智利在全球第八大、亞洲第五大的出口市場，智利則為臺灣在拉丁美洲第三大貿易夥伴。臺灣從智利主要進口精煉銅、木漿、蘋果、櫻桃、葡萄酒等優質產品，其中智利豐富的礦產是我國發展高科技製造業重要原料來源，佔我國自智利進口之70%。此外，智利所出產的優質水果、水產品及紅酒等，在臺銷售持續成長，尤其富士蘋果及櫻桃屢創佳績。

此外，臺灣資通訊產品在智利市場也廣獲好評，例如華碩、宏碁生產的筆記型電腦及相關電腦零配件等深受智利消費者喜愛，在宅經濟效應帶動下，銷售成績亮眼。由此可見，臺智雙方產業性質互補性強，倘將「智慧製造」結合雙方在原物料供應及製造之強項，將有助提高雙方業者產值，以更高效率及永續性方式促進經濟持續成長，創造雙贏局面。

工總認為，臺灣的產業技術優良，製造能量先進，產業分工細密，多年來已建立起完整的產業供應鏈，近期更極力推動智慧製造相關技術及應用的發展。智利內需市場龐大，經濟市場自由開放，同時是(CPTPP)區域協定的成員國。由於臺灣和CPTPP成員國具有緊密的夥伴及產業供應鏈合作關係，相信臺灣如果能加入CPTPP，將有助進一步擴大智利產品拓銷臺灣和擴展亞太市場，並且有利智利促進產業升級和吸引更多外人投資，因此工總也呼籲智利產業界能支持臺灣加入CPTPP，創造雙贏的新格局。

智利 CPTPP 蘋果

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