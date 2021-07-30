台水改選 胡南澤續任董事長、李嘉榮接任總經理

經濟部台灣自來水公司股東會今改選董事、監察人，經行政院核定董事長職務由現任董事長胡南澤續任，總經理職務由現任副總經理李嘉榮升任。66歲的胡南澤從基層做起，是台水任期最長的總經理，也是首位台水總經理升任董事長。

台水董事長、總經理人事案今天上午10時50分由台水召開第20屆第1次董事會議通過，並且在上午11時20分舉行宣誓典禮，在經濟部國營會執行長劉明忠的監交下就任。

胡南澤為成大環工碩士，1982年起在台水服務，迄今已近40年，由基層做起，處事認真、待人誠懇，人緣佳，2013年升任總經理，是台水任期最長的總經理，經歷阮剛猛、郭俊銘、魏明谷等三任董事長，2020年3月升任董事長，熟稔自來水事業工程及業務經營。

57歲李嘉榮，中興大學土木工程學系及嘉義大學企業管理學系碩士，1986年1月進入台水服務迄今35年，歷任工程師、課長、組長、副處長、處長、總工程師等職務，前年9月3日起任副總經理，學經歷豐富。

胡南澤致詞時說，去年至今年6月，台水公司除持續配合防疫提供穩定自來水，在面對百年大乾旱，台水全體員工全力展開搶水大作戰，完成「桃園新竹備援管線工程」，實現北部地區「北水南調」的政策目標，確保新竹地區民生及產業用水的穩定供應。