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台水改選 胡南澤續任董事長、李嘉榮接任總經理

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
胡南澤（右）2020年3月升任台水董事長。圖／本報資料照片、記者趙容萱攝影
胡南澤（右）2020年3月升任台水董事長。圖／本報資料照片、記者趙容萱攝影

經濟部台灣自來水公司股東會今改選董事、監察人，經行政院核定董事長職務由現任董事長胡南澤續任，總經理職務由現任副總經理李嘉榮升任。66歲的胡南澤從基層做起，是台水任期最長的總經理，也是首位台水總經理升任董事長。

台水董事長、總經理人事案今天上午10時50分由台水召開第20屆第1次董事會議通過，並且在上午11時20分舉行宣誓典禮，在經濟部國營會執行長劉明忠的監交下就任。

胡南澤為成大環工碩士，1982年起在台水服務，迄今已近40年，由基層做起，處事認真、待人誠懇，人緣佳，2013年升任總經理，是台水任期最長的總經理，經歷阮剛猛、郭俊銘、魏明谷等三任董事長，2020年3月升任董事長，熟稔自來水事業工程及業務經營。

57歲李嘉榮，中興大學土木工程學系及嘉義大學企業管理學系碩士，1986年1月進入台水服務迄今35年，歷任工程師、課長、組長、副處長、處長、總工程師等職務，前年9月3日起任副總經理，學經歷豐富。

胡南澤致詞時說，去年至今年6月，台水公司除持續配合防疫提供穩定自來水，在面對百年大乾旱，台水全體員工全力展開搶水大作戰，完成「桃園新竹備援管線工程」，實現北部地區「北水南調」的政策目標，確保新竹地區民生及產業用水的穩定供應。

胡南澤指出，水情嚴峻，中部苗栗、台中及北彰化等地區今年4月6日至6月6日實施分區供水，台水進行各項緊急工程，開發伏流水、抗旱深井、利用建築工地地下水等，感謝民眾配合及中央、地方政府等單位協助，讓台水順利度過缺水危機。

台水副總經理李嘉榮（右）宣示就任台水總經理。圖／台水提供
台水副總經理李嘉榮（右）宣示就任台水總經理。圖／台水提供

台水 經濟部 工程師

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