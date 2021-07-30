國營事業上半年財報出爐 台電、中油均獲利

台電今（30）日公布上半年財報，相當於四大國營事業今年上半年財報全數出爐。其中，台電、中油及台糖均呈現獲利，台電及中油獲利超過百億元，唯獨台水因負擔一二期稻作休耕補償費及企業紓困，小虧13.6億元。

據台電最新財報，今年1至6月收入為2,825億元，其中電費收入達2,702億元；支出方面則是1至6月累計2,638億元，其中以燃料費995億元占最多；上半年稅前盈餘大賺187億元，為所有國營事業之首。

而在負債方面，台電截至6月的資產為2.1兆元，負債為1.8兆元，負債比率為84.1%，較去年同期85.8%減少。

台電發言人張廷抒解釋，今年上半年油價上揚，但是台灣發電燃料仍以燃煤及天然氣為主，中油今年上半年天然氣價格凍漲且煤炭是簽署長約，受到價格波動影響較小。另外，因為今年用電量因為天氣炎熱、出口暢旺及居家辦公等原因一路飆高，售電量也因此受影響，年增5.1%，增加收益。

然而，台電在今年5月發生兩次大規模停電須支5.8億元賠償金，再加上6月未實施夏月電價減少收益，因此上半年營收些微下滑。

中油上半年稅前淨利盈餘為150.5億元，主因為油價攀升，再加上油品採購具有延遲性，導致成本低於市場價格。

台糖上半年獲利6.8億元，台糖說明，今年上半年較去年同期增加主要是砂糖、油品收入及處分投資性不動產利益等增加所致；而去年因為油價低檔及疫情關係，導致加油站及旅宿業出現虧損，今年油品事業部則由虧轉盈，旅宿則仍舊虧錢。

台水今年上半年稅前淨損為13.6億元，為今年上半年唯一虧損國營事業。台灣自來水公司副總經理王明孝表示，虧損主因為負擔缺水期間的一二期稻作休耕補償費及疫情期間針對工業用水及商業用水的紓困措施。