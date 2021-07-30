前鎮科技園區智造基地創新大樓上樑 估12月底完工

在行政院前瞻基礎建設計畫支持下，由加工出口區管理處高雄分處執行24億元前瞻計畫特別預算，加速前鎮園區老舊廠房汰舊換新，以建構立體化創新產業聚落，整體計畫包括興建2棟標準廠房及1棟聯合辦公大樓，於今（30）日舉辦第二座標準廠房上樑典禮，預計今年12月底完工啟用，預估可增加118億元產值及3,000個就業機會。

經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕表示，前鎮科技園區前身為高雄加工出口區，今年適逢加工出口區建成55週年暨更名為科技產業園區元年，前鎮園區在前瞻計畫的加持下有了空間翻轉的契機，此計畫是公部門推動產業園區更新首例，預計創造出8萬平方公尺產業空間，目前廠房出租率已達9成，投資額已逾百億元以上。

今日上樑的前瞻創新大樓是這個計畫最後一棟，也是量體最大標準廠房，廠房長度約120米，寬度約60米，高度達5.8米，柱間距達12米，可提供寬廣產業空間，適合現代高科技產業製程需求，高樓層設置研發辦公室，提供軟體研發或系統整合廠商進駐，建築物並取得耐震、智慧及綠建築標章，建置有廢排處理專區及節能，空調、停車等智慧化管理系統，不但符合現代科技廠房要求，並兼具環保、節能及綠化等優質建築。

加工處進一步指出，目前園區指標大廠如瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、麗鴻科技、樂業生技、錦聿科技及美商安天德百電等公司已簽約進駐，因此可以樂觀預期完工後的廠辦大樓，在生產環境品質與生活機能上，都將成為高雄亞洲新灣區最好也是唯一的智造基地。