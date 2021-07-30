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經濟部貿調會：陸製特定鋁箔傾銷 對台產業實質損害

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
濟部貿易調查委員會今日認定，自大陸產製進口特定鋁箔之傾銷對國內產業已造成實質損害。經濟部／提供
濟部貿易調查委員會今日認定，自大陸產製進口特定鋁箔之傾銷對國內產業已造成實質損害。經濟部／提供

經濟部貿易調查委員會於7月30日召開第95次委員會議，會中就「中鋼鋁業股份有限公司申請對自中國大陸產製進口特定鋁箔課徵反傾銷稅暨臨時課徵反傾銷稅案」產業損害最後調查結果進行審議，認定自大陸產製進口特定鋁箔之傾銷對國內產業已造成實質損害。

貿調會表示，產業損害最後認定結果將通知財政部，並由該部提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

貿調會指出，在進口量方面，涉案國貨物進口量自2015年之1,454公噸逐年倍增至109年的5,431公噸，增加率高達273.6%，至2021年第1季始較2020年同期減少27.5%。

涉案貨物於我國之市場占有率2015年至2018年間大幅增加二倍，至2020年市場占有率已超過九成。

相對之下，國產品內銷量無法增加，市場占有率由2015年約五成持續下降至2018年低於一成，2019年及2020年幾乎完全流失市占率，即便2021年2月起臨時課徵反傾銷稅，2021年第1季國產品市占率也僅個位數，仍遠低於2015年，顯見國產品已被持續大量進口的涉案國貨物隔絶於國內市場。

在對國產品價格之影響方面，涉案國貨物之進口價格始終遠低於國產品內銷價。國產品與涉案貨物間之價差占國產品價格比率自2015年至2018年擴大一倍，伴隨著價差的擴大，涉案國貨物進口數量更為增加，至2019年及2020年國產品內銷量僅剩30公噸以下，顯示國產品已徹底被逐出國內市場，自此再觀察國產品價格以及與涉案國貨物間之價差實已不具意義。

在對國內產業之影響方面，涉案國貨物持續逐年大量且低價進口至我國市場，即便在國內需求增加時，國產品內銷量不但無法隨之增加，反而完全失去國內市場。國產品內銷價格始終受涉案貨物之低價競爭，除無法反映成本以致內銷營業利益嚴重虧損外，曾停止於國內市場銷售以避免更進一步虧損。國內產業之內銷及各項獲利指標幾乎均處於極為不利的狀態。

反傾銷稅 內銷

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