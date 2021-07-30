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慧榮第2季營收、每股獲利續創新高 再度調高全年財測

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
慧榮總經理苟嘉章看好今年營運，再上修今年營收成長目標。記者簡永祥/攝影
慧榮總經理苟嘉章看好今年營運，再上修今年營收成長目標。記者簡永祥/攝影

快閃記憶體控制IC大廠慧榮科技今日公布2021年第2季財報，營收表現遠高於預期，達2億2110萬美元，季增21%，優於原先預估的成長5%～10%，年增 更達62%。第2季毛利率51%，也超過原先預估的高標。稅後純益5273萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘1.5美元(約新台幣42元)。

慧榮表示，第2季營收和獲利續創佳績，主因固態硬碟（SSD）控制晶片與嵌入式快閃記憶體（eMMC）/及高傳輸介面UFS控制晶片，第2季單季營收持續創下歷史新高，和前一季相比，SSD控制晶片成長30%至35%，eMMC/UFS成長10%至15%；與去年同期相比，SSD控制晶片更大幅成長105%至110%，eMMC/UFS成長25%至30%。

其中為超大型資料中心提供的企業級SSD，以及為車載和工控市場提供的單晶片儲存解決方案，第2季營收也較上一季大幅成長35%至40%。

慧榮總經理苟嘉章表示，第2季營收優於預期，主要是因為高獲利產品銷售比重的提升，整體毛利率也隨之成長。我們宣布再度調高全年財測，預期未來高獲利產品比重將持續增加，進而帶動毛利率及SSD控制晶片全球市占率的提升。

慧榮預估2021年第3季營收將介於2億3800萬至2億4900萬美元之間，較第二季成長7.5%至12.5%，毛利率介於48.5%至50.5%之間。慧榮同時再度調高2021年財測，全年營收從上一季財報調高的全年營收7億8,200萬至8億3600萬美元，再次調高為8億9,000萬至9億1700萬美元，較2020年大幅成長65%至70%，毛利率介於49.5%至50.5%之間。

控制晶片 營收 毛利率 快閃記憶體

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