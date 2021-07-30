台水股東常會 李嘉榮接任總經理

台水公司今日舉行年股東常會，本次股東會適逢二年一任的董事、監察人改選，選出董事15名及監察人5名，經行政院核定董事長職務由現任董事長胡南澤續任，總經理職務由現任副總經理李嘉榮升任。

續任的胡董事長南澤，現年66歲，國立成功大學土木工程學系畢業、國立成功大學環境工程學系碩士。他自1982年起即於台灣自來水公司服務，迄今已近40年，期間歷任工程師、課長、組長、副理、經理、總工程師、副總經理及總經理等職務，經基層職務歷練並逐步升任，處事穩健並熟稔自來水事業之工程及業務經營。

新任李總經理嘉榮，現年57歲，國立中興大學土木工程學系及嘉義大學企業管理學系碩士，於1986年1月進入本公司服務迄今35年，歷任工程師、課長、組長、副處長、處長、總工程師等職務，並自108年9月3日起擔任副總經理職務，經歷基層職務，並逐步升任各層職位，熟悉自來水事業工程及管理業務之經營，學、經歷均相當豐富。

胡南澤致詞表示，2020年迄今年6月，台水公司除持續配合防疫提供穩定自來水，在面對百年大乾旱，台水全體員工全力展開搶水大作戰，完成「桃園新竹備援管線工程」，實現北部地區「北水南調」的政策目標，確保新竹地區民生及產業用水的穩定供應。

另外，由於水情嚴峻，苗栗、台中及北彰化等中部地區於今年4月6日至6月6日實施分區供水，台水進行各項緊急工程，開發伏流水、抗旱深井、利用建築工地地下水等等。胡南澤感謝民眾的配合及各級長官的支持與相關單位的協助，讓台水順利度過缺水危機。