快訊

指考地理／台灣缺水入題 「暈渲圖」首次命題考生覺得陌生

立陶宛贈我2萬劑AZ疫苗 土耳其航空載送明晨7:50抵桃機

台水股東常會 李嘉榮接任總經理

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
現任副總經理李嘉榮（圖右）宣示就任台水總經理。台水提供
現任副總經理李嘉榮（圖右）宣示就任台水總經理。台水提供

台水公司今日舉行年股東常會，本次股東會適逢二年一任的董事、監察人改選，選出董事15名及監察人5名，經行政院核定董事長職務由現任董事長胡南澤續任，總經理職務由現任副總經理李嘉榮升任。

續任的胡董事長南澤，現年66歲，國立成功大學土木工程學系畢業、國立成功大學環境工程學系碩士。他自1982年起即於台灣自來水公司服務，迄今已近40年，期間歷任工程師、課長、組長、副理、經理、總工程師、副總經理及總經理等職務，經基層職務歷練並逐步升任，處事穩健並熟稔自來水事業之工程及業務經營。

新任李總經理嘉榮，現年57歲，國立中興大學土木工程學系及嘉義大學企業管理學系碩士，於1986年1月進入本公司服務迄今35年，歷任工程師、課長、組長、副處長、處長、總工程師等職務，並自108年9月3日起擔任副總經理職務，經歷基層職務，並逐步升任各層職位，熟悉自來水事業工程及管理業務之經營，學、經歷均相當豐富。

胡南澤致詞表示，2020年迄今年6月，台水公司除持續配合防疫提供穩定自來水，在面對百年大乾旱，台水全體員工全力展開搶水大作戰，完成「桃園新竹備援管線工程」，實現北部地區「北水南調」的政策目標，確保新竹地區民生及產業用水的穩定供應。

另外，由於水情嚴峻，苗栗、台中及北彰化等中部地區於今年4月6日至6月6日實施分區供水，台水進行各項緊急工程，開發伏流水、抗旱深井、利用建築工地地下水等等。胡南澤感謝民眾的配合及各級長官的支持與相關單位的協助，讓台水順利度過缺水危機。

台水 工程師 股東會

延伸閱讀

富貴市場危樓前車鑑 基隆調和市場漏水嚴重爭取改善

太魯閣號列車事故 彰化社頭鄉雙義路一期工程延後完工

水患威脅土庫鎮民生活 雲縣花1800萬治水明年完工

台南麻豆機車與工程小貨車相撞 男騎士受困卡貨車底盤

相關新聞

學者看政府擬推「五倍券」 只是紓困無法振興經濟？

國內疫情趨緩，雖未完全解封，但行政院釋放將再推振興券的消息，以刺激疫後經濟，初步規畫方向是推出「振興五倍券」，國人可拿出一定數額兌換五倍金額振興券。學者認為，五倍券主要是幫助受傷很重的內需產業，只能說是紓困，無法振興經濟，安定人心效果比較大；但也有學者認為，振興券只要替代效果不要太大，還是可以振興消費，對經濟有一定的助益。

台灣景氣展望 兩外銀按讚

台灣疫情控制得宜，未衝擊表現優秀的出口，外銀對台灣2021年經濟展望按讚，最新報告指出，法國外貿銀行以及星展集團同步認同...

央行理事示警 通膨隱憂浮現

中央銀行理事示警，通膨隱憂浮現。央行昨（29）日公布第2季理監事會議議事錄摘要，有理事表示，近期美中貿易戰持續，部分產品...

調整房市管制 央行可能9月討論

中央銀行房市管制措施何時鬆綁？央行第2季理監事會議議事錄摘要顯示，最快在9月23日召開的第3季理監事會議上，央行理事們就...

台商資金匯回 一周大增90億

境外資金專法即將於8月中落日，台商搶搭「末班車」引資回台，財政部台北國稅局昨（29）日指出，本月諸多大案陸續提出申請，單...

央行理事示警通膨 憂物價漲

疫情下全球缺櫃、塞港推升通膨隱憂，在上月中央銀行理監事會引發熱烈討論。有央行理事示警，進口原物料價格快速上漲，勢將推升通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。