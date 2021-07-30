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正隆越南平陽廠啟動三期規劃 工紙產能將達百萬噸

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

正隆（1904）今（30）日召開股東會，由董事長鄭舒云主持。正隆總經理蔡東和表示，低碳永續包材將成為國際主流，後疫情時代網購興盛也帶動紙包裝需求，明(2022)年正隆全集團包括兩岸和越南，紙與紙板的年產能將達250.2公噸，增加40萬公噸，紙器年產能將來到19.07億平方米，增長1.8億平方米，此外，台灣大園廠新設6.6萬噸再生白漿線，將進一步擴大提供高價值白面紙產品。

正隆今日股東會除承認2020年度財務報表外，並通過2020年度盈餘分配案，每股配發現金股利1.8元。同時強調持續擴大海內外循環經濟，推動SMART低碳智紙，布局綠色商機。蔡東和表示，今年以來，隨著歐美解封帶動全球經濟成長，國內疫情下宅經濟蓬勃，紙業需求暢旺，使得正隆上半年的營收和獲利較去年同期雙雙成長；展望下半年，在疫情仍不明朗下，審慎看待後市發展。

蔡東和強調，越南平陽廠二期40萬公噸工紙計畫預計今年底前完工，目前也已展開第三期工紙規劃，積極布局東南亞。據悉，平陽廠三期產能規劃為30萬公噸，二期投產後，三期就會啟動，預計最快後年投產，屆時正隆越南平陽廠工紙產能規模將來到100萬公噸。在紙器廠部分，越南濱吉紙器廠亦預計今年底前投產，正隆在南越的紙器廠將來到4座，之後會往北越發展，已選定落腳北江，北江紙器廠預計2022年投產。

正隆表示，越南市場需求暢旺，一期廠皆是全能生產，不過，近期受到東南亞疫情影響，正隆越南廠雖仍順利運作，但部分客戶受疫情影響停產，此部分對產能的影響約2成，預估會略為影響8月份營收。不過，中國市場8月開始進入旺季，台灣市場因農果收成和中元節需求亦屬暢旺，整體下半年不看淡。

在家品市場方面，正隆去年已推出蒲公英環保洗劑、酒精擦拭巾，公司表示，未來也會積極搶進家庭潔品市場，推升營運動能。

此外，為接軌國際減碳趨勢，正隆已於3個廠址設置風力發電、太陽能發電系統，是唯一取得再生能源憑證紙業，累計達9,309張。為持續建立低碳綠能再生能源，正隆大園造紙廠將於今年底前啟動沼氣發電，竹北廠引進的全台最大高效能生質熱電系統，年發電量達1.26億度，約當43萬戶年家戶用電，也將於明年第1季正式啟用；明年后里廠、台中料廠也都已規劃增設太陽能板，提高綠電輸出，總計2022年正隆總綠電裝置容量將較2020年底增加近2倍，積極朝向低碳智紙轉型。

正隆 越南 疫情

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