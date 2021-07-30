快訊

防疫降級才4天...嘉義縣驚傳工廠群聚 老闆員工共9人確診

羽球／從小就灌輸「贏中國」 伊藤美誠的嚴母奪牌教育

慧榮科技Q2營收、EPS續創歷史新高 再調高全年財測

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球主要NAND Flash控制晶片供應商慧榮科技公布今年第二季財報，營收表現遠高於預期，達2.21億美元，較上一季營收成長21%，優於原先預估的成長5%～10%，與去年同期相比更大幅增加62%。第二季毛利率51%，亦超過原先預估的高標。稅後淨利5,273萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘1.5美元(約新台幣42元)，該公司也再度調升今年財測目標。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，第二季營收優於預期，主要是因為高獲利產品銷售比重的提升，整體毛利率也隨之成長。我們宣布再度調高全年財測，預期未來高獲利產品比重將持續增加，進而帶動毛利率及SSD控制晶片全球市佔率的提升。

慧榮的SSD控制晶片與eMMC/UFS控制晶片第二季單季營收持續創下歷史新高，與前一季相比，SSD控制晶片成長30%~35%，eMMC/UFS成長10%~15%；與去年同期相比更呈現大幅成長，SSD控制晶片成長105%~110%，eMMC/UFS成長25%~30%。為超大型資料中心提供的企業級SSD，以及為車載和工控市場提供的單晶片儲存解決方案第二季營收也較上一季大幅成長35%~40%。

慧榮科技預估，今年第三季營收將介於2.38億美元至2.49億美元之間，較第二季成長7.5%～12.5%，毛利率介於48.5%至50.5%之間。慧榮同時再度調高2021年財測，全年營收從上一季財報調高的全年營收7.82億~8.36億美元，再次調高為8.9億美元至9.17億美元之間，較2020年大幅成長65%-70%，毛利率介於49.5%至50.5%之間。

控制晶片

延伸閱讀

無視經濟成長低於預期 美股盤中創新高

高通：晶片荒 年底前有解

第一金證券成小兆豐? 董座陳致全昔愛將投效任新總座

NAND Flash Q3報價續揚 合約價再漲5~10%

相關新聞

台灣景氣展望 兩外銀按讚

台灣疫情控制得宜，未衝擊表現優秀的出口，外銀對台灣2021年經濟展望按讚，最新報告指出，法國外貿銀行以及星展集團同步認同...

央行理事示警 通膨隱憂浮現

中央銀行理事示警，通膨隱憂浮現。央行昨（29）日公布第2季理監事會議議事錄摘要，有理事表示，近期美中貿易戰持續，部分產品...

調整房市管制 央行可能9月討論

中央銀行房市管制措施何時鬆綁？央行第2季理監事會議議事錄摘要顯示，最快在9月23日召開的第3季理監事會議上，央行理事們就...

台商資金匯回 一周大增90億

境外資金專法即將於8月中落日，台商搶搭「末班車」引資回台，財政部台北國稅局昨（29）日指出，本月諸多大案陸續提出申請，單...

央行理事示警通膨 憂物價漲

疫情下全球缺櫃、塞港推升通膨隱憂，在上月中央銀行理監事會引發熱烈討論。有央行理事示警，進口原物料價格快速上漲，勢將推升通...

為何亞太董座冒險告官？NCC審TBC併購案歷史說明白

國家通訊傳播委員會（NCC）7月14日否准大大數位匯流併購TBC一案，身為當事人的亞太電信董事長呂芳銘27日宣布對NCC提起行政訴訟。他表示，不能接受在NCC會議紀錄中用到「輕諾」二字，「我好像變成一個騙子」；他說，這是他活到67歲「一輩子第一次告人」，沒想到就是告官。呂芳銘為何決心要「民與官鬥」？業界認為，其實是為了「先聲奪人」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。