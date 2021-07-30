慧榮科技Q2營收、EPS續創歷史新高 再調高全年財測

全球主要NAND Flash控制晶片供應商慧榮科技公布今年第二季財報，營收表現遠高於預期，達2.21億美元，較上一季營收成長21%，優於原先預估的成長5%～10%，與去年同期相比更大幅增加62%。第二季毛利率51%，亦超過原先預估的高標。稅後淨利5,273萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘1.5美元(約新台幣42元)，該公司也再度調升今年財測目標。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，第二季營收優於預期，主要是因為高獲利產品銷售比重的提升，整體毛利率也隨之成長。我們宣布再度調高全年財測，預期未來高獲利產品比重將持續增加，進而帶動毛利率及SSD控制晶片全球市佔率的提升。

慧榮的SSD控制晶片與eMMC/UFS控制晶片第二季單季營收持續創下歷史新高，與前一季相比，SSD控制晶片成長30%~35%，eMMC/UFS成長10%~15%；與去年同期相比更呈現大幅成長，SSD控制晶片成長105%~110%，eMMC/UFS成長25%~30%。為超大型資料中心提供的企業級SSD，以及為車載和工控市場提供的單晶片儲存解決方案第二季營收也較上一季大幅成長35%~40%。

慧榮科技預估，今年第三季營收將介於2.38億美元至2.49億美元之間，較第二季成長7.5%～12.5%，毛利率介於48.5%至50.5%之間。慧榮同時再度調高2021年財測，全年營收從上一季財報調高的全年營收7.82億~8.36億美元，再次調高為8.9億美元至9.17億美元之間，較2020年大幅成長65%-70%，毛利率介於49.5%至50.5%之間。