離岸風電區塊開發 業者籲競標電價回到市場機制

經濟部能源局今（29）日再次舉辦離岸風電區塊開發選商機制規劃草案說明會議，草案內容與之前基本無異，但是第一期選商時間由明年Q2延到明年Q3，選商截止收件日往後推了兩個月。離岸風電業者、環保團體在說明會中紛紛提出不同意見，包括競標價格限制問題、白海豚等生態保育等，仍「眾聲喧嘩」，與能源局沒有明顯共識。

「離岸風電區塊開發選商機制規劃草案」內容，仍維持於2026年至2035年釋出15GW裝置容量，每年1.5GW，分成兩階段選商。第一階段為2026至2031年，每兩年一次，平均分配9GＷ裝置容量。第一期延遲到明年第三季選商，第二階段為2032至2035年，共分配6GW。

選商方式、資格審查都沒有改變。「資格審查」包括兩項，其一，技術能力占比6成、財務能力占比4成，兩項合計總分要達70分。同時，國產化審查方面，有「必修」26個項目，必須達到國產化60%，「選修」項目也必須拿到10分。

「價格評比」方面，以價格高低決定分配序位，若有多家廠商同價格，就以國產化分數高者優先。競價價格限制以選商最近一年迴避成本為上限，每度0元為下限。

該草案也規定，單一風場與同一開發商，在第一階段選商中，每期分配上限為0.5GW（500MW），可彈性增加100MW，也就是說，單一風場與同一開發商在第一階段共三期中，最多可拿到1.8GＷ裝置容量。

離岸風電業者在會中反應，分配上限僅500MW不足以達到規模經濟，過去業者就已反應，但能源局這次也未修改。同時，沃旭能源總經理汪欣潔表示，國產化相關成本應該要能反映在能源價格，現在競標價格限制在每度電2.18元，這是台電的灰電發電成本，綠電比灰電好、卻更便宜，對業者來說是「不可承受之重」。業者呼籲經濟部應該尊重市場機制，透過良性競爭，找到真正可行、商業可行的能源價格。

業者也擔心，民間購電合約（CPPA）不知道能不能容納15GW的風電，汪欣潔指出，目前市場真的有太多未知數，若沒辦法確定長期購電收入，無論是開發商、融資單位、出口信貸商等都很難承擔這樣的風險。

另外，現場也有環保團體認為，該草案完全沒有提到生態保育措施的審核加分項目，例如打樁技術、噪音標準等容易影響到白海豚棲息的部分。環團直言，歐洲很多廠商認為台灣在這方面並沒有準備好，但也因為台灣相關限制少，而樂於「先試試」，對生態保育來說並不是好消息。