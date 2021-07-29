快訊

圖輯／林昀儒10歲稚嫩參賽照曝光 從小「越級打怪」一路拚進奧運

離岸風電區塊開發 業者籲競標電價回到市場機制

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

經濟部能源局今（29）日再次舉辦離岸風電區塊開發選商機制規劃草案說明會議，草案內容與之前基本無異，但是第一期選商時間由明年Q2延到明年Q3，選商截止收件日往後推了兩個月。離岸風電業者、環保團體在說明會中紛紛提出不同意見，包括競標價格限制問題、白海豚等生態保育等，仍「眾聲喧嘩」，與能源局沒有明顯共識。

「離岸風電區塊開發選商機制規劃草案」內容，仍維持於2026年至2035年釋出15GW裝置容量，每年1.5GW，分成兩階段選商。第一階段為2026至2031年，每兩年一次，平均分配9GＷ裝置容量。第一期延遲到明年第三季選商，第二階段為2032至2035年，共分配6GW。

選商方式、資格審查都沒有改變。「資格審查」包括兩項，其一，技術能力占比6成、財務能力占比4成，兩項合計總分要達70分。同時，國產化審查方面，有「必修」26個項目，必須達到國產化60%，「選修」項目也必須拿到10分。

「價格評比」方面，以價格高低決定分配序位，若有多家廠商同價格，就以國產化分數高者優先。競價價格限制以選商最近一年迴避成本為上限，每度0元為下限。

該草案也規定，單一風場與同一開發商，在第一階段選商中，每期分配上限為0.5GW（500MW），可彈性增加100MW，也就是說，單一風場與同一開發商在第一階段共三期中，最多可拿到1.8GＷ裝置容量。

離岸風電業者在會中反應，分配上限僅500MW不足以達到規模經濟，過去業者就已反應，但能源局這次也未修改。同時，沃旭能源總經理汪欣潔表示，國產化相關成本應該要能反映在能源價格，現在競標價格限制在每度電2.18元，這是台電的灰電發電成本，綠電比灰電好、卻更便宜，對業者來說是「不可承受之重」。業者呼籲經濟部應該尊重市場機制，透過良性競爭，找到真正可行、商業可行的能源價格。

業者也擔心，民間購電合約（CPPA）不知道能不能容納15GW的風電，汪欣潔指出，目前市場真的有太多未知數，若沒辦法確定長期購電收入，無論是開發商、融資單位、出口信貸商等都很難承擔這樣的風險。

另外，現場也有環保團體認為，該草案完全沒有提到生態保育措施的審核加分項目，例如打樁技術、噪音標準等容易影響到白海豚棲息的部分。環團直言，歐洲很多廠商認為台灣在這方面並沒有準備好，但也因為台灣相關限制少，而樂於「先試試」，對生態保育來說並不是好消息。

離岸風電 經濟部

延伸閱讀

離岸風電三階開發 開跑

碳交易啟動 未來將影響電價

中鋼建置離岸風場 跨大步

三級警戒延長 民進黨團：要求行政院凍漲7月夏季電價

相關新聞

央行理事示警：疫情致貨運缺櫃塞港 通膨隱憂浮現

中央銀行今（29）日公布6月17日理監事會議議事錄摘要，「通膨」成為理事們的關注焦點。央行資料顯示，有理事表示，近期美中...

為何亞太董座冒險告官？NCC審TBC併購案歷史說明白

國家通訊傳播委員會（NCC）7月14日否准大大數位匯流併購TBC一案，身為當事人的亞太電信董事長呂芳銘27日宣布對NCC提起行政訴訟。他表示，不能接受在NCC會議紀錄中用到「輕諾」二字，「我好像變成一個騙子」；他說，這是他活到67歲「一輩子第一次告人」，沒想到就是告官。呂芳銘為何決心要「民與官鬥」？業界認為，其實是為了「先聲奪人」。

福島核廢水擬2023年春季排放 我海域檢測今年尚無異常

原能會今天與海委會、農委會等部會召開第七次「日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放跨部會因應會議」，原能會表示，根據最新掌握...

勞工請防疫隔離假及防疫照顧假 均不列入平均工資計算

今年5月中旬開始，因國內COVID-19（新型冠狀病毒肺炎）疫情嚴峻，全國疫情警戒提升至第3級，部分行業需配合停業或自主...

東元小黃尋求和解 老黃要求「全面繳械」交出子公司董事指派權

東元董事改選結果上周五（7月23日）出爐，會長黃茂雄和長子黃育仁相爭之下各取得8席與3席董事，但老黃派依然下達決殺令，要持續收購黃育仁擔任董座的菱光、東友公司股權到底。黃育仁放軟姿態，遞出橄欖枝，不僅送花給東元董座邱純枝，也欲與父親和解。對此，黃茂雄陣營受訪表示，「小黃派若真想展現和解誠意，我們已開出具體條件，就是要黃育仁釋放權力，菱光、東友這些『小東元』的法人代表全部改由東元指派，也才能終結這些公司交叉持股亂象。」

甜心鮪魚揮別月光 傻瓜理財法買房

鮪魚在《國光幫幫忙》擔任助理主持開始備受矚目，也因此被冠上「國光女神」的稱號，然而節目的形象尺度較大、較為開放，旁人容易因此而產生刻板印象，「因為我是《國光》的助理主持，去上其他節目的時候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。