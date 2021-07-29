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離岸風電草案說明會 備標時間、費率上限廠商有歧見

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

經濟部能源局今（29）日再次舉行線上選商規劃草案說明會議，其中公布草案並無太多調整，然而廠商仍對單一廠商容量上限、費率上限、備標時間及國產化項仍有諸多意見。但能源局會後認為，廠商意見已逐漸聚焦，期盼可以盡快確立方案，即早讓廠商進入備標程序。

據能源局最新公布招商規劃草案版本與5月公布版本無太多修正，其中最大變化為選商期限由2022年Q2往後推至2022年Q3啟動，以及競價程序中，費率上限以台電公司距該期選商年度由「前一年迴避成本」改為「最近一年迴避成本」。

能源局解釋，選商截止時間往後推三個月主要是考量到近期才公布「離岸風力發電規劃場址申請作業要點」，因此要讓廠商有一年備標時間。而將迴避成本成本改為最近一年是因為考量到台電迴避成本須經由審計部核准，可能未必有前一年標準。

而部分廠商外界反映，單一廠商開發分配上限僅500MW（百萬瓦）不足以達到規模經濟，能源局此次並未做出修正。能源局解釋，廠商對於500MW是否充足，因此選擇維持相同開發上限。

對於今日廠商說明會反應，能源局認為相關意見已經相對聚焦，主要還有爭議僅有費率問題及廠商是否有足夠時間與供應鏈準備國產化項目。

能源局表示，以迴避成本訂定費率上限是在引導離岸風電開發商可以考慮不僅是以固定躉購費率賣電給台電，而可以開拓更有潛力的民間用電戶，如此將可以健全台灣綠電交易市場，就像是之前與沃旭能源與台積電簽訂CPPA模式一樣。

面對國產化項目是否有充足時間準備，能源局認為，越早將遊戲規則定案，就越有時間可讓廠商盡早與供應鏈洽談；假如遲遲未定案，反而可能拖延備標時間。

台電 經濟部

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