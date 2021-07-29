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央行理事示警：疫情致貨運缺櫃塞港 通膨隱憂浮現

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
中央銀行。圖／聯合報系資料照片
中央銀行。圖／聯合報系資料照片

中央銀行今（29）日公布6月17日理監事會議議事錄摘要，「通膨」成為理事們的關注焦點。央行資料顯示，有理事表示，近期美中貿易戰持續，部分產品供應鏈恐移出中國大陸，造成部分商品成本上升，加上疫情影響，出現貨運缺櫃、塞港問題，恐進一步推升運輸成本，而反映於商品售價漲價上。

央行指出，有位理事表示，依6月美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會後發布的個人消費支出物價指數（PCE）及核心PCE年增率預測值資料顯示，今年美國通膨率較高，明年則將下降。至於國內物價方面，國際原油價格波動所造成的輸入型通膨，對我國此等小型開放經濟體的物價影響頗大。例如，今年5月台灣CPI年增率達2.48%，其中半數漲幅來自油料費及機票價格上漲。國內通膨是否會持續上升，值得進一步探討。

另位理事則指出，不論由進口物價指數年增率或國產內銷品物價指數年增率觀之，近月均呈現快速攀升，雖然基期較低為原因之一，但仍不能忽略進口原物料價格快速上漲的事實。一些國內通膨預測研究發現，進口物價指數與躉售物價指數，均為預測未來CPI通膨的良好指標；近期該等物價指數快速上漲，勢將推升未來國內CPI通膨，值得密切關注。

另位理事指出，台灣通膨率，根據以往國發會國家發展計畫，通膨（CPI年增率）目標均訂在2%以下，惟最新的「國家發展計畫（民國110至113年）」，通膨（核心CPI年增率）目標則介於1.0%~1.5%之間。小型開放經濟體對通膨的控制實屬不易，例如國際原油價格波動對我國物價的影響頗大。瑞士亦為小型開放經濟體，其通膨目標即設在2%以下，但不能陷入通縮，基本上與央行可接受的通膨落在0%~2%區間相同。若國內投資持續上升，內需增加，即使通膨率略高亦可接受。目前台灣的通膨尚不致成為太大的問題。

有位理事認為，我國許多民生物資價格，例如油價、水價及高鐵等運輸費用，政府均有在調節管控。從實務上觀察，台灣通膨無須過於擔心，但仍值得研究探討。

通膨 物價 原油價格

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