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直播／無死亡案例！今日新增本土16例、2例境外移入

今增16例本土確定病例、2例境外移入 無死亡個案

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
我國今日新增18例新冠肺炎確定病例，分別為16例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
我國今日新增18例新冠肺炎確定病例，分別為16例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為16例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之16例本土病例（其中14例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為13例男性、3例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月25日至7月28日。個案分布以新北市7例為最多，其次為臺北市5例、高雄市2例、桃園市及嘉義市各1例；其中14例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月27日累計公布14,400位確診個案中，已有12,801人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.9%。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入中，案15738為本國籍30多歲男性，7月27日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，並於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列同班機前後兩排旅客共15人，列居家隔離。案15745為本國籍70多歲男性，長期居住柬埔寨，7月9日出現發燒及呼吸困難症狀，當日就醫檢查發現有肺炎情形，7月19日於柬埔寨當地住院治療， 7月28日搭乘國際緊急醫療專機返臺，入境後即收治住院隔離及採檢，並於今日確診；相關接觸者匡列中。

新冠肺炎 COVID-19

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