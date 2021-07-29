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台澳舉辦氫能貿易投資對話 促進氫能貿易及投資

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

經濟部於今(2021)年7月29日與澳洲辦事處合作，舉辦「台澳氫能貿易投資對話」，討論台灣與澳洲發展氫能低碳排放技術機會。經濟部表示，雙方能源及資源貿易投資成功合作的長久歷史，雙方將繼續攜手努力，共同促進在氫能等低排放技術領域的貿易及投資機會，並全面推進雙邊經貿關係。

「台澳氫能貿易投資對話」雙方代表為澳方貿易部長丹∙特漢（Hon. Dan Tehan MP）及台灣經濟部長王美花擔任。王美花致詞指出，台澳在能源及資源合作關係密切，澳洲為台灣能源重要夥伴，台灣近 27%天然氣、70%煤來自澳洲。除了傳統能源的夥伴關係，近年來更增加離岸風電的合作，如澳洲麥格理集團及台灣上緯新能源公司合作於2019年設置台灣第一座裝置容量128MW（百萬瓦）離岸風場。

王美花補充，台灣在再生能源推動已有相當成果，並於今年6月完成6.6 GW太陽光電設置，相較於2016年已成長4.3倍，2025年將如期如質達成20 GW太陽光電目標及5.6 GW離岸風電目標；2050年淨零碳排成為世界上多數國家的共同目標，我國積極規劃淨零排放的減碳路徑。氫能在未來減碳工具，扮演相當重要角色，經濟部已成立氫能推動聯盟，結合公私部門的資源，共同推動氫能技術的應用與發展。

能源局組長陳崇憲也在會議上分享我國「低碳政策與氫能發展願景」，說明台灣在氫能應用上短中期以發電及產業應用為原則，而氫氣供給部分則朝進口國際藍氫（具碳封存之氫氣）及綠氫（再生能源產氫），並配合相關基礎建設為原則。

本會議由澳洲政府低排放技術特別顧問艾倫．芬克爾（Alan Finkel）博士以主題演講「實現氫能的潛力：挑戰與機會」，說明澳洲氫能經濟規劃，其餘由國內外相關研究機構及業者分享氫能相關發展及經驗。

經濟部表示，「台澳氫能貿易投資對話」與「台澳能礦諮商會議」（JEMTIC consultations）目標一致，聚焦於探索台澳能源合作及投資的新契機，強調「台澳能礦諮商會議」是台灣與澳洲能源及資源多層次關係的重要推手，並支撐著雙方在疫情期間為經濟復甦所做的努力。

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