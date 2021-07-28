星展：內需消費要等到明年中才完全恢復

星展銀行今公布第3季經濟展望，雖仍維持對台灣今年經濟成長率5%的預測，但因台灣疫苗覆蓋率相對不足，秋冬季節仍存在疫情反覆風險，預估台灣民間消費與整體經濟復甦，要等到明年中才會完全恢復至疫情前水準。

星展銀行資深經濟學家馬鐵英表示，預估台灣在經歷第2季疫情陰霾之後，景氣將於第3季走出谷底，GDP季增率由負轉正，顯著反彈。不過，考量去年的高基期效應，下半年GDP年增率可能呈現放緩，從第二季的6%左右下降至第三、第四季3%的平均水準。

馬鐵英指出，去年一年雖台灣國內疫情控制很好，但去年一整年台灣內需消費仍沒有回到疫情爆發前的水準，今年第二季本土疫情爆發，內需再度受到新一輪衝擊，需要較長時間恢復，加上台灣疫苗覆蓋率相對不足，因此秋冬季節仍存在疫情反覆風險，政府對社交距離的管制也可能隨機調整，下半年民間消費的復甦可能不會一帆風順，預估台灣民間消費要到明年中，才會完全恢復至疫情前水準。

但在出口部分，馬鐵英表示，去年台灣出口就非常強勁，預估今年會進一步延續雙位數成長。總體來看，下半年經濟成長動能將繼續由出口與製造業帶動，民間消費與服務業的復甦相對緩慢，經濟呈現外熱內冷，要等到明年下半年才會看到完整經濟復甦。

若跟亞洲四小龍相比，馬鐵英表示，星展今年預估台灣經濟成長率5%，高於對南韓的預估3.8%，但低於對新加坡的預估6.3%與對香港的預估6%。不過，不同國家比較基期不一樣，因為新加坡與香港去年經濟成長率都是負的，今年的反彈只是抵銷去年的衰退，整體來看台灣還是亞洲四小龍中景氣復甦走在較前面的。

針對台灣央行升息時程的預估，馬鐵英表示，因為預估台灣民間消費與整體經濟復甦要等到明年中，央行會等整體經濟有全面復甦後才會轉變貨幣政策立場、進入升息循環階段，且原本央行關注的通膨與房地產價格擔憂，在第二季疫情衝擊下出現降溫，預估央行最快明年年底才會有升息動作。

馬鐵英也指出，預估台灣央行升息與美聯準會升息時間點會錯開，台灣央行貨幣政策的考量點，主要是還是關注在國內的情況，要等到國內失業率重新回落、經濟完全復甦後升息，雖預估美國年底或明年初會有貨幣政策縮減，但預期台灣央行不會跟進。

在美元部分，馬鐵英表示，預估短期美元仍維持升值態勢，主要是美國經濟復甦快；但長期來說，不認為美國會呈現大幅度的升值，預估下半年會呈現溫和升值的情況，估年底會回到94、95左右。