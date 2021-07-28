【重磅快評】核子反應爐急停 調查一天就能搞定？

昨天是防疫降二級警戒首日，高溫炎熱、居家上班，加上製造業接單暢旺，尖峰用電量再創新高；未料一早核二廠2號機驚傳反應爐急停事件，台電、原能會發揮很快就查出是人為疏失，確認為值班人員移動座椅時，不慎觸碰壓克力保護罩才導致主蒸汽隔離閥關閉而肇禍；台電迅速提出檢討報告及再起動申請，原能會快速審查後予以同意，全部過程在一天之內完成，對照三年前急停事件的處理，有無草率之處，值得關注。

核二廠2號機昨天清晨6時32分發生反應爐急停，原能會指原因為主蒸汽隔離閥關閉，導致主汽機跳脫及反應爐急停，經現場檢查相關設備並無異常，確認是值班人員配合清潔時移動座椅，不慎碰觸主蒸汽隔離閥開關的壓克力保護罩，造成保護罩傾斜位移而誤關閉該閥，導致主汽機跳脫及反應爐急停。

台電則在昨天下午4時30分依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」規定，提出綜合檢討報告及再起動申請，再依原能會意見於晚上10時提出補充報告。原能會接續審查，並經駐廠視察員查證肇因發生情境及設備無異常狀況，綜整確認台電已進行完整檢討、查明肇因並提出改善措施，晚上11時40分同意再起動申請。從急停到同意起動，只花17個小時8分鐘。

一樣的原能會、一樣的台電、一樣的核二廠2號機，2018年3月27日併聯發電，翌日進行併聯測試時，因「蒸汽旁通壓力控制系統」問題突然停機，那一次可沒有這麼高的效率；停機4天後，原能會要求台電提出檢討報告，台電於4月9日提出，內容詳盡，包括事件過程中機組系統設備動作序列正確性之評估、事件發生肇因、改善措施、機組再起動安全性評估，以及反應爐暫態模擬分析等。

原能會更慎重其事，除了駐廠視察員，還聘請6位專家學者組成專案審查小組，就事件發生肇因與影響進行審查及現場查核，並召開五次審查會議及兩次現場查核，提出70項審查意見。經台電答覆說明與報告修訂再進行審查後，所有審查提問均已釐清才同意結案，前後花了3個月時間；反觀這次急停的調查及審查不到一天完成，這是過去太謹慎，還是現在太輕率？

民眾記憶猶深，今年五月間，台灣在5天內連續發生兩次大停電，還傳出核三1號機「火速」完成歲修上場救援失敗收場的事件，先不談台灣是否缺電，蔡政府這種短期調度的方式不禁讓人捏把冷汗。

原定歲修到5月26日的核三廠1號機，因為大停電緣故，台電12日出申請，原能會火速在15日就同意起動運轉，僅花三天就審查通過，比常態歲修的審查時間少了11天，倉促上場救援，加入併聯發電後就出了問題，無法發電救援，導致第二次大停電，這不是原能會便宜行事的後果嗎？

這次核二1號機急停的時間點正逢用電創新高的時段，台電、原能會快速完成報告及審查，台電隨即起動運轉；民進黨立委洪申翰曾為捍衛蔡政府能源政策批評核電應變升降又慢又差，無法成為救援應變的選項，從零到滿載至少需三天以上時間，但是今年兩次開綠燈快速完成台電歲修、事故調查報告審查，如果不是缺電，又所為何來？