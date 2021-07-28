美QE退出對台灣有影響？星展解讀：影響有限

美國貨幣寬鬆（QE）政策將退出，對台灣有影響？星展集團不認為，今（28）日指出，美國QE政策退出對新興市場資金流動的確會有影響，但估計對台直接影響有限，「貨幣政策更大程度上取決於國內經濟狀況」，此次台美貨幣政策將續呈現脫鉤。

星展集團認為，台灣央行最快2022年底升息，美國聯準會（Fed）最快203年上半年啟動升息。美國聯準會最快今年第三季釋放縮減QE政策，第四季與2022年第一季開始縮減，2022年下半年結束縮減。

台灣央行面臨美國QE退出，星展集團資深經濟學家馬鐵英認為對台影響有限，原因包括：

第一，觀看2014年美國貨幣政策正常化經驗。當時美國啟動QE退出，台灣利率政策保持不變，2016年美國升息，台灣因中國經濟放緩帶動台灣經濟放緩，台灣啟動降息維持經濟成長，台美貨幣政策脫鉤。

馬鐵英認為，其實台灣與美國之間貨幣政策，在上一輪美國QE政策退出，就已經出現一次脫鉤。台灣貨幣政策，將絕大考量GDP表現、通貨膨漲、就業市場指標走勢，台美貨幣政策不見得會同步。

第二，國際收支與資金流動。2014年美國QE退出，帶動資金流出，台灣本土金融機構對外投資增加，體現在金融帳資金流出，尤其對外債券投資金額增加，尤其在2014年到2016年美國QE退出時間。

與此同時，台灣經常帳順差也在同步擴大，因為美國利率正常化是建立在美國經濟復甦，美國經濟復甦會通過貿易渠道帶動台灣出口成長，體現在貿易帳與經常帳的順差擴大，有助抵銷金融帳資金流出狀況，整體國際收支維持穩健，馬鐵英認為，這次情況會類似，經常帳順差有可能抵銷金融帳資金流出狀況。

而近期中港股市下跌，星展集團資深經濟學家馬鐵英解讀，主要體現中國經濟政策結構正在轉變，相較過去聚焦經濟成長，目前側重收入分配與公平問題，因此才出現從科技到教育的部分政策監管。但這波政策監管，超過國際投資者預期，引發中港股市劇烈調整。

但馬鐵英認為，這次並非中國經濟本身突然出現太大問題，對周邊經濟例如台灣、亞洲經濟影響有限，暫時不會預期有大範圍的國際影響。