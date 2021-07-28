與日韓同為「Nike型復甦」 星展：台景氣將於第三季走出谷底

星展集團資深經濟學家馬鐵英今（28）日發出報告，認為台灣今年與日本、南韓相同，為Nike型復甦，經歷第二季疫情陰霾之後，景氣將於第三季走出谷底，GDP季增率可由負轉正，顯著反彈。維持對台灣2021全年經濟成長率5％的預測，

並預期台灣與美國利率政策「將走自己的路」，台灣預期明年年底前生息，美國2023年上半年升息，主因各國考量自身國內的經濟，台灣央行將著重在經濟完整復甦、失業率回到疫情爆發前水準，最快2022年下半年，才會考慮貨幣正常化。

星展集團維持對台灣2021全年經濟成長率5％的預測，考量去年的高基期效應，下半年GDP年增率可能呈現放緩，從第二季的6％左右下降至第三、第四季3％的平均水準。

整體來看，台灣下半年經濟成長動能將繼續由出口與製造業帶動，民間消費與服務業的復甦相對緩慢，總體經濟可能繼續呈現外熱内冷的局面。

此外，考量台灣疫苗覆蓋率相對不足，因此秋冬季節仍存在疫情反覆風險，政府對社交距離的管制也可能隨機調整，下半年民間消費的復甦可能不會一帆風順。星展預估台灣民間消費到2022年中，才會完全恢復至疫情前水準。

然而，台灣的製造業供應鏈在疫情中展現出良好的韌性。伴隨海外疫苗覆蓋率的提高，下半年歐美經濟將進一步重啓，來自歐美終端需求的增加，將繼續帶動台灣出口强勁成長

台灣央行在疫情前，緊縮對台不動產信用管制措施，但有可能將先不再有進一步嚴控措施出現。馬鐵英分析認為，疫情衝擊了央行對通貨膨脹助漲房地產價格擔憂，此擔憂已經降溫，加以台灣CPI數據師為回落，第二季台灣內需衰退，國際原物料價格回落，台灣央行目前最大政策考量，並不是擔憂通膨或是房地產價格，而是整體經濟復甦，預期台灣央行今年將仍會維持寬鬆貨幣政策。