中研院：2021全年實質經濟成長率預測修正至5.05%

中央研究院經濟研究所今（28）日發布2021年臺灣經濟情勢總展望之修正，持景氣持續增溫的看法，並預估2021年全年實質經濟成長率預測修正至5.05%。

中研院經濟所指出，2021年上半年，世界各國推展新冠肺炎疫苗接種，歐美國家放寬境內管制陸續解封，帶動全球市場需求，世界景氣強力反彈。我國受惠新興科技應用與無接觸商機之擴散效應，投資與進出口貿易均持續成長，第1季實質GDP年成長率達8.92%。5月中旬國內疫情爆發，全國提高疫情警戒，展望下半年，政府積極推進民眾施打疫苗，以期有效控制疫情，支撐我國消費與外貿成長動能，因此將2021 年全年的實質經濟成長率預測修正至 5.05%。

中研院經濟所指出，民間消費第1季實質年增率為2.11%，主要來自第1季國內旅遊、消費買氣熱絡，且股市屢創高峰引發財富效果。近期國內疫情升溫，實施全國三級警戒，擴大防疫限制，民眾減少外出。6月零售業營業額年減13.26%，其中百貨公司、布疋及服飾品衰退近六成，餐飲業營業額則較去年同期驟降 39.94%，衝擊我國民生產業，導致經濟活動低迷。然疫情若逐漸受控制，配合政府規畫振興措施，以及外送電子商務無接觸發展，下半年預計將出現疫情改善緩解後的消費反彈，考量物價及低基期因素，估計2021 年全年實質民間消費成長率為2.05%。

民間投資第一季實質年增率為13.70%，由於貿易戰及疫情影響，廠商推動供應鏈在地化，基地移轉效應延續。且全球經濟復甦下，半導體大廠持續投資先進製程設備、航空航運業擴增設備、加速 5G 網路建設等，廠商擴大資本支出。

今年上半年資本設備進口年增29.16%，顯示投資動能續強，預估2021年民間投資年成長率將可達8.90%。另一方面，政府發展都市更新與社會住宅，以及離岸風電、太陽光電等綠能公共工程，預估2021年全年實質固定資本形成年增率為7.54%。

對外貿易部分，全球貿易蓬勃成長，歐美國家終端需求擴增，新興科技應用與遠距設備需求不斷推升，傳產貨品需求亦回溫，第1季實質商品與服務輸出與輸入年增率分別高達21.31%與 15.54%。累積前六個月的名目出口與進口年成長率分別達30.99%與 28.63%，不論製造業或傳統產業外銷訂單皆相當暢旺，疫情促進居家辦公、上課及企業數位化發展，電子產品與資訊通信產品三角貿易動能強勁，傳產貨品受主要國家擴大基礎建設推升出口需求，而出口引申需求進一步帶動進口。考量物價因素後，預期2021年全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為15.21%與15.98%。

消費者物價指數(CPI)因國際能源價格上漲，油料費、機票價格運輸費及食物類價格上揚，平均1至6月較去年同期年增1.47%，核心消費者物價指數於相同期間則上升1.18%。躉售物價指數(WPI)則因全球經濟回溫，牽引國際原油、礦產品與大宗原物料商品需求擴增，合計前六個月較去年同期增長5.84%。考量國際農工原料價格續揚，廠商營運成本將有所增加，以及基期偏低情形下，預估2021年全年 CPI 與 WPI 成長率將分別年增 1.78%與 6.15%。

國內就業市場方面，疫情衝擊民生內需服務業，7月無薪假人數攀升，勞動部最新7月26日公布勞雇雙方協商減少工時統計實施人數達44,973 人，尤其住宿及餐飲業、批發及零售業最甚。今年上半年平均失業率為3.93%，惟時逢畢業潮與疫情演變效應，下半年失業情況仍不樂觀，預期 2021 年失業率約為3.95%。

展望下半年，世界主要經濟體大規模施打疫苗，將大幅推升全球消費動能與貿易量，世界銀行6月發布的經濟預測報告，調升對2021年全球經濟及世界貿易增長的預測。然而全球疫情變化莫測，疫苗接種普及程度不均，仍將牽動國內民生經濟，產業亦面臨氣候變遷影響缺水、缺電之風險，以及全球塞港、缺櫃、運價高漲的問題。除此之外，地緣政治風險持續，且須注意金融市場風險升高，美國寬鬆貨幣政策的緊縮對全球市場的震盪及長期通貨膨脹。綜上，考量不確定因素與預測誤差下，預測臺灣 2021年全年實質GDP 成長率的 50%信賴區間為 (3.98%, 6.25%)。