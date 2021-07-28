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不影響退休金！因疫情停業 勞動部：不列入平均工資計算

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部發函指出，疫情期間被公告停業或自主歇業的事業單位，若導致勞工未能工作，不列入平均工資計算。本報資料照片
勞動部發函指出，疫情期間被公告停業或自主歇業的事業單位，若導致勞工未能工作，不列入平均工資計算。本報資料照片

疫情影響，指揮中心或地方政府先前宣布酒吧、夜店、電子遊戲場、健身房等行業停業，也有不少店家自主關閉，有地方政府詢問勞動部停業期間的平均工資問題，勞動部為此發函指出，疫情期間被公告停業或自主歇業的事業單位，若導致勞工未能工作，不列入平均工資計算。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，因平均工資的計算，攸關勞工舊制勞退金、資遣費和職災補償等，過去勞動部就曾針對減班休息做過解釋，勞工若因減班休息導致薪水減損，可不列入平均工資計算。

這次則因應疫情升溫，部分事業單位配合政府公告停業，或自主歇業，期間勞工可能完全沒薪水，或工資減損，不少地方政府詢問勞動部事業單位停業期間的員工平均工資計算問題。黃維琛說，依照勞基法施行細則第2條，雇主因天災、事變或其他不可抗力而不能繼續其事業，致勞工未能工作者，期間可不計入平均工資。

勞動部 疫情 地方政府

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