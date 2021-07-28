鼓勵畢業生尋職！只要穩定就業6個月可領3萬元獎勵

許多人在找工作時，最看重的就是薪水的多寡，以及工作期間薪資水平是否有漲幅。對此，一名女網友便以自己的經驗分享，剛畢業時總認為只要能學到東西最重要，不太在意薪水高低，直到現在才覺得自己的付出心力與薪水不成正比，於是決定提離職，最後才悟出「加薪妙招」。

2021-07-27 17:42