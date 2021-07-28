鼓勵畢業生尋職！只要穩定就業6個月可領3萬元獎勵

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
適逢畢業生尋職季，勞動部為協助應屆畢業青年找工作，祭出就業獎勵。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
適逢畢業生尋職季，勞動部為協助應屆畢業青年找工作，祭出就業獎勵。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

今年5月中旬爆發本土疫情，適逢畢業生尋職季，勞動部為協助應屆畢業青年找工作，祭出就業獎勵，只要線上登記，找到工作後，穩定就業滿6個月，就可領3萬元就業獎勵。

勞動部表示，為培養青年就業技能，勞動部推動「產業新尖兵計畫」，依據青年適性需求推介訓練課程，以提升職場所需技能，達到訓用合一，最高補助訓練費用10萬元。

勞動部表示，搭配「學習獎勵金」，為協助青年安心參訓，無後顧之憂，如參加一般職業課程，參訓期間最高可領取3.6萬元；如參加5+2國家重點產業創新課程，參訓期間最高可領取9.6萬元。

勞動部推出「青年就業旗艦計畫」，結合產業資源鼓勵企業以「先僱用後訓練」的方式，補助雇主訓練指導費每月1.2萬元(最高10.8萬元)，由資深員工擔任職場導師指導青年，讓青年有進入職場訓練、「做中學」的機會，也協助雇主為後疫情時期儲備生力軍。

勞動部 職場

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