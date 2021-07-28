中研院經濟所 上修今年經濟成長至5.05%

中研院經濟所今（28）日發布最新今年經濟成長率預測值為5.05%，主因是世界景氣強力反彈。我國受惠新興科技應用與無接觸商機之擴散效應，投資與進出口貿易均持續成長，下半年政府積極推進民眾施打疫苗，以期有效控制疫情，預計將出現疫情改善緩解後的消費反彈。

中研院經濟所於去年12月中旬預測2021年經濟成長率為4.24%，較今日發布5.05%，上修0.81個百分點。

在物價方面，考量國際農工原料價格續揚，廠商營運成本將有所增加，以及基期偏低情形下，預估2021年全年CPI與WPI成長率將分別年增1.78%與 6.15%。

中經院經濟所表示，今年民間消費第一季實質年增率為2.11%，主要來自第一季國內旅遊、消費買氣熱絡，且股市屢創高峰引發財富效果。近期國內疫情升溫，實施全國三級警戒，擴大防疫限制，民眾減少外出。6月零售業營業額年減13.26%，其中百貨公司、布疋及服飾品衰退近六成，餐飲業營業額則較去年同期驟降39.94%，衝擊我國民生產業，導致經濟活動低迷。然疫情若逐漸受控制，配合政府規畫振興措施，以及外送電子商務無接觸發展，下半年預計將出現疫情改善緩解後的消費反彈，量物價及低基期因素，估計2021年全年實質民間消費成長率為2.05%。

對外貿易部分，中經院經濟所表示，全球貿易蓬勃成長，歐美國家終端需求擴增，新興科技應用 與遠距設備需求不斷推升，傳產貨品需求亦回溫，外銷訂單皆相當暢旺，疫情促進居家辦公、上課及企業數位化發展，電子產品與資訊通信產品三角貿易動能強勁，傳產貨品受主要國家擴大基礎建設推升出口需求。考量物價因素後，預期2021年全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為 15.21%與15.98%。