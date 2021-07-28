SEMI：今年Q2全球矽晶圓出貨面積再創歷史新高
國際半導體產業協會（SEMI）今（28）日公布旗下矽產品製造商組織（Silicon Manufacturers Group, SMG）發佈的最新一季晶圓產業分析報告，2021年第2季全球矽晶圓出貨面積持續成長6%，來到3,534百萬平方英吋（million square inch, MSI），超越上一季的歷史紀錄，再攀新高。
SEMI指出，2021年第2季矽晶圓出貨量相較去年同期的3,152百萬平方英吋，更是上升了12%。
SEMI SMG主席暨信越矽立光股份有限公司美國分公司（Shin-Etsu Handotai America）產品開發與應用工程副總裁Neil Weaver表示：「矽晶圓需求在多種終端應用推波助瀾下強勁增長；市場供不應求，12吋及8吋晶圓應用供給持續吃緊。」
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