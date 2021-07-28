觀奧運有感 陳冲：沒有劃時代的1989 人類恐還在重建廢墟

這兩天，有關東奧的消息不斷，但是如果沒有1989，台灣好手可能無緣參加亞運、奧運。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲感嘅，如果沒有1989，我們越洋通訊可能還在使用電報、郵寄，何來天涯若比鄰的境界。如果沒有1989，人類恐怕還在重建第三次世界大戰的廢墟。如果沒有1989，梅克爾應該只是一介東德的教師。

陳冲說，1989年，乍看一個普通的年份，也沒出啥名酒，但在近代史上，卻是關鍵性的一年，承先啟後的一年，對於國際、對於區域地緣、對於台灣，乃至於對各行各業、個人，都有重大的意義。

陳冲表示，1989這一年，尤其與全球化 、區域經濟整合有關時。特別到了1999年，柏林圍牆倒塌十周年，當時人們回頭觀察，就會發現很多1989年發生的事，對人類有很大的影響。1999年11月9日投資銀行Merrill Lynch甚至還在華爾街日報刊登全版廣告，標題是The world is ten years old，言下之意，1989以前都不算數，雖然誇大，但可見其影響，如果你同意這句廣告詞，那今天The world is 32 years old。

無疑的，柏林圍牆倒塌，最具有象徵性的意義。1989年，分隔東西柏林的高牆，被民眾合力推倒，接著全世界有形、無形的牆也隨之瓦解，包括思想的牆、妨礙交流的牆、阻擋金流的牆，均漸次崩裂。牆倒了，代之而起的是網，象徵聯結串合，促成人類交通網、貿易網、乃至溝通網的建置 ，其中最具代表性的就是WWW的發表（World Wide Web），最後網網相連，人人享受Internet的便利，再發展為今日的物聯網、微物聯網（ Internet of nano-things）等，世界連成一片，並且配合GPS，精確度大為提高，品質大為提升。

從「牆」到「網」，從隔離到連結，使冷戰時代一切的不可能、困難、不便，變成可能、易行、方便。而偉大的轉變，事前總有些醞釀，事後也總有些餘波，1989年的堂堂出場，前有1987台灣地區的解嚴、開放兩岸探親、1988解除報禁，後有1990戈巴契夫獲得諾貝爾和平獎、互聯網完成建置，當時全世界明顯充滿著互通、和解、解禁的氣氛。

以上所述，如還不夠清楚，不妨先看看1989年重要並象徵融合、和解、互通的十件事：

1989/2/14 第一個GPS工作衛星升空

1989/3/12 Tim Berners-Lee發表WWW

1989/4/5 中華台北名義重返國際體壇

1989/5/1 創始會員重返亞銀

1989/6/4 天安門事件，大陸加速開放

1989/7/17 銀行法歷史性修正，金融自由化起步

1989/11/5 APEC正式成立，國際社群新型態，全球經貿重整合

1989/11/9 柏林圍牆倒塌，東歐集團瓦解

1989/12/3 布希、戈巴契夫會談，象徵冷戰的結束

1989/12/31台灣決意以關貿領域名義加入GATT(WTO)，融入世界經貿體系

如仔細研析每一事件，以當時國際情勢言，無一不是震撼全球，劃時代的舉措。專欄作家Thomas Friedman曾將1989前後此種和解共榮的氣氛，歸納為Information, Finance, Technology的加速交流，眾人共享，促成進步，再經因勢利導，順水成渠，始有今日的榮景。

陳冲表示，日後將持續探討1989在各層面所發生的影響，但願先藉本文 ，呼籲各界認知，近30年來，人類長足的進步，彼此藩籬的化解，技術資訊的互通，乃至兩岸關係的和緩，都源自1989年石破天驚的轉折，期盼珍惜前人智慧，不要辜負1989創造的契機，也不要空耗1989積存的資本。