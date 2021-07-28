春雨下半年營運展望樂觀 歐美需求增加、原料充裕

春雨（2012）因外銷扣件訂單增加，使得國內扣件原料線材需求大幅增加。春雨為擁有線材及扣件一貫製造專業廠，使得今(2021)年第2季合併營收持續創歷史新高，今年上半年累計自結合併營收為52.7億元，較去年同期增加39.7%，獲利也大大提升，訂單能見度可達明年第1季。

董事長林輝政表示，歐盟已對中國大陸扣件產品實施為期九個月進口登記，預計2022年初進行反傾銷初判，並提出傾銷稅率，使得歐盟地區的螺絲螺帽部份訂單轉向台灣。加上美國2021年3月新屋開工數173萬戶，高於預期，且是從2006年以來最多，第2季美國新屋開工數雖因建築材料缺料，造成開工數略下降，但美國建築市場需求依然強勁，進而推升今年台灣螺絲帽出口動能，2021上半年月平均為13.1萬公噸，較去年同期平均11萬公噸，成長19%。

林輝政表示，在需求回升與供給瓶頸等因素下，原料成本上漲且缺料，因訂單急速增加，出口船運一櫃難求，運費持續上揚，也拖累到營運之順暢。受惠於公司能夠取得穩定且足夠料源，因此，這波訂單增加時能有足夠的原料可生產，出貨得以維持在一定水準。公司經營團隊依循董事會制定的目標並擬定對應策略，戮力執行讓公司經營績效能更上層樓。

林輝政進一步表示，展望未來，以台灣春雨持續深耕歐美市場，以印尼雄獅做為擴展東協市場的跳板，以大陸東莞及上海兩據點協同整合大陸市場，透過分散區域、擴大國際分工的多元化經營，布局全球通路躍向國際。繼續擴大建築扣件生產量，以提升稼動率，另開發高值化扣件訂單，以提升毛利率，並規劃發展綠能產業相關扣件，以與世界趨勢接軌。朝世界級建築扣件大廠與世界級高端扣件大廠兩大願景目標前進。