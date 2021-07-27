6月景氣領先、同時、落後指標皆下滑 國發會說話了

國發會今（27）日指出，6月領先、同時、落後指標皆下降，因下滑幅度尚輕微，這並非景氣反轉訊號，研判係受到疫情干擾的短期現象。

國發會經濟發展處長吳明蕙指出，景氣領先指標已連續五個月下滑，累計跌幅達5.52%，尚稱輕微；同時指標則連續三個月下滑，累計跌幅為1%。

景氣領先指標七個構成項目經去除長期趨勢後，二項較上月上升，包括股價指數、實質貨幣總計數M1B；其餘五項均較上月下滑，分別為：工業及服務業受僱員工淨進入率、建築物開工樓地板面積、製造業營業氣候測驗點、外銷訂單動向指數、實質半導體設備進口值。

吳明蕙分析，景氣領先指標下滑主要是，因為受到疫情衝擊，致工業及服務業受僱員工淨進入率減少，另外是建築物開工樓地板面積減少，包括住宅和商用；至於外銷訂單等實質面指標，下滑幅度輕微，不必太擔心。

她指出，同時指標下滑，主要是非農業部門就業人數、批發、零售及餐飲業營業額、及電力（企業）總用電量因疫情而呈下滑，初步來看，屬於短期性因素，隨著防疫警戒降級，同時指標將會隨內需服務業回溫而改善。

吳明蕙表示，落後指標也跟上同時指標步伐而下滑，落後指標不含趨勢指數為100.57，較上月下降0.07%，主要還是勞動市場指標下滑所致，反映是內需就業人數減少、失業率上升，目前是單月下滑，應是短期現象。