睽違18年再出手 環保署擬加嚴水泥業空汙排放標準

台泥（1101）、亞泥（1102）等水泥業者留意了，環保署今（27）日預告「水泥業空氣汙染物排放標準」修正草案，這是睽違近18年來再度修正，主要是加嚴旋窯氮氧化物排放標準，包括既存、新設旋窯皆加嚴至與國際標準相當，業者須加緊腳步改善設備。

根據環保署草案，既存旋窯的氮氧化物排放標準是採分階段加嚴，從現行的450ppm，今年發布實施時將下修至350ppm，到了2024年元旦起要求業者應符合300ppm，最終至2026年元旦起應符合220ppm標準。

而針對新設旋窯氮氧化物，則不另予緩衝，從現行標準350ppm，未來發布實施後，將直接下修至200ppm。

至於在旋窯起火及停車期間，未來既存、新設旋窯將分別適用450ppm、350ppm的標準，也是自發布日起實施。

此次修法，也新增水泥業硫氧化物排放標準，新設旋窯應符合20ppm，既存旋窯則要符合100ppm標準。

環保署表示，目前修正草案在預告階段，各界仍可提供意見，環保署後續會正式發布實施日期。

環保署指出，由於以水泥業作為資源循環中心為國際趨勢，因應製程燃料多元化及防制技術提升，近年來國際間陸續修正水泥業空汙排放標準，然而我國自2003年標準訂定以來，已近18年未曾修正，確實有必要檢討。

環保署表示，這次修正重點包括加嚴氮氧化物及粒狀汙染物排放標準，並新增規範硫氧化物排放標準值，加嚴後的排放標準與歐盟等國際標準大致相當。

官員表示，若違反排放標準，可依據空汙法第62條處罰，可處10萬元以上、2,000萬元以下罰鍰，並通知限期補正或改善，未完成補正或改善可按次處罰，情節重大者可令其停工或停業，必要時可廢止其操作許可或勒令歇業。

環保署表示，希望藉由此次修法促使產業更新或提升防制設備效能，在確保維護空氣品質前提下，穩健推動循環經濟；此外環保署也將持續檢討水泥業氟化物及重金屬汞排放標準加嚴管制，以減少有害空氣汙染物排放及長程傳輸衍生之環境汙染。