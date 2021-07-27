疫情干擾 六月景氣燈號同時、領先及落後指標全下跌

國發會今天發布六月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數40分，較上月減少1分，亮出連續第五個紅燈；但同時指標、領先指標、落後指標同時較上月下跌，顯示整個復甦動能有微幅下滑。國發會表示，三項指標同時下滑，主要是內需產業受疫情干擾，並非反轉訊號，後續會密切觀察。

至於下個月能否續亮紅燈?國發會經濟發展處長吳明蕙表示，目前各種外需表現還是持續強勁，因此未來製造業表現有信心，雖然下半年基期開始比較高，但七月還是有機會維持紅燈。

國發會指出，六月九項構成項目中，除製造業營業氣候測驗點由紅燈轉呈黃紅燈，分數減少一分，其餘八項燈號不變。

但領先指標指數為99.33，較上月下降1.74%。七個構成項目中，包括工業及服務業受僱員工淨進入率、建築物開工樓地板面積、製造業營業氣候測驗點、外銷訂單動向指數、實質半導體設備進口值都較五月下滑，連續五個月下滑，顯示在整個復甦動能有微幅下滑。

國發會經濟發展處長吳明蕙表示，領先指標跌幅連續五個月共跌5.52%，還算好，因為下滑項目有些是信心面，例如製造業營業氣候測驗點，有些則是勞動面，如工業及服務業受僱員工淨進入率，這部分隨著今天警戒三級變二級後，內需會回溫，有助勞動市場改善，領先指標也會有變化。

至於同時指標則是103.04，下跌0.57%；落後指標指數100.57，較上月下降0.07%，加上領先指標也下跌，等於三項指標全跌，是否代表景氣反轉訊號?

對此，吳明蕙表示，同時指標雖連三跌，但三個月累計跌1%，主要還是服務業的非農就業人數及批發、零售及餐飲業營業額下降，這些都是受疫情短期干擾影響，但其他如進出口設備進口值都還好，因此隨著警戒下降後，商業活動回復到正常，就會改善。