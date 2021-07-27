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明年度中央政府總預算歲入恢復成長 歲出逾2.2兆元

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院發言人羅秉成今（27）日表示，院長蘇貞昌今召開2022 年度計畫及預算審核會議，明年歲出、歲入雙雙成長，歲入歲出差短130億元，歲出為2兆2,521億元，歲入則為2兆2,391億元。

羅秉成轉述，蘇揆今日於會議中裁示，明年度整體歲入成長幅度高於歲出，歲入歲出差短130億，較上年度減少695億，減幅達到84.3%，顯示本院在推動國家發展的同時，仍能嚴守財政紀律。

蘇揆指示各部會後續辦理整編作業時，應優先納編本院相關重要政策，如有近期通過之重大計畫，仍應於現有額度內優先檢討容納。

羅秉成說明，今年預算籌編原則有三，第一，在遵守財政紀律之前提下，歲入歲出併同考量維持適度成長；第二，歲出配合施政重點主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、少子女化對策計畫及強化國防等。

第三，2022年度總預算加特別預算債務舉借不超過歲出總額之15％（流量），累計債務未償餘額占前三年度名目GDP平均數不超過40.6％（存量）。

羅秉成說明，明年度總預算籌編概況如下：

第一，歲出2兆2,521億元，較上年度歲出預算數2兆1,359億元增加1,162億元，成長5.4%；歲入2 兆2,391 億元，較上年度歲入預算數2兆534億元增加1,857億元，成長9%。

第二，總預算案歲入歲出差短130億元，加計債務還本數960億元（占稅課收入5.1%），融資需求1,090億元，規劃移用以前年度歲計賸餘500億元及舉債590億元支應。

第三，各項支出中以社福預算5,947億元最多，較去年成長6.4%；其次為國防經費3,726億，較去年成長3%；再者為教育經費3,124億元，較去年成長5.6%。公共建設計畫1,466億元，較去年成長18.6%。

第四，其中成長比例最高者為少子女化對策經費801億元，較去年增加267億，成長50.1%，主要增列0-5歲育兒津貼、安心懷孕友善生養經費，以及0-6歲托育及就學補助。

羅秉成說明，中央政府總預算案之籌編，是依循行政院施政方針、籌編原則及既定時程逐步辦理，因所通過明年度總預算案初步審核結果，其中少數計畫本院尚在審議，故各項數字仍有增減之可能，尚未完全定案。行政院將在 8 月下旬提報院會通過後，召開記者會對外充分說明相關事宜。

羅秉成 債務

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