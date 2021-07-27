大統益股東會通過 配發現金股利6元

大統益（1232）今天股東會，通過配發6元現金股利。大統益期許成為亞洲區最具競爭力大豆加工及植物油生產廠商之一，持續由核心事業出發，專注本業發展，擴大差異化競爭優勢。

大統益預估新年度主要產品銷售數量如下，去年營收比重分別為，黃豆粉39.25%、精製沙拉油14.89%、加工收入2.35%，其他產品銷售收入43.51%。

大統益2020年全年營收為174.4億元，受惠於原物料進料掌握得宜，去年及今年1季的獲利繳出亮麗成績單。2020年全年稅後純益為12.91億元，年增率達32.54%，每股稅後純益8.08元。今年第一季稅後純益為4.88億元，年增率達83.45%每股稅後純益為3.05元。

原料成本占大統益製造成本比例高達90％以上，因此原料採購與外匯下單是否得宜，對加工損益變化，有決定性影響力，短期計畫，持續擴大現有利基型產品銷售，提升規模競爭力；持續加強原料與成品品質控管，強化食安競爭力；持續提升原料與外匯採購績效，強化成本競爭力、滿足客戶的需求。

至於長期計畫，大豆加工行業是一個重要的糧食工業，主要的生產原料為大豆，100%都仰賴進口，來源國主要為美國及巴西，首先，配合業務成長，滿足客戶需求，持續開發新產品與新通路；其次，加強亞洲鄰近國家大豆油出口業務；第三，加強人員派外訓練，提昇國際競爭力，以因應全球化挑戰；第四亞洲主要經濟成長區域，進行油廠投資評估。