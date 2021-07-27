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捷克贈我3萬劑疫苗 行政院：誠摯感謝

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

捷克宣布贈我3萬劑疫苗，行政院發言人羅秉成今（27）日表示，捷克政府不僅在國際參與領域力挺臺灣，對於重要的防疫物資上也大方捐贈疫苗給臺灣，政院表示誠摯的感謝之意。

捷克政府昨宣布將捐贈3萬劑新冠肺炎疫苗給台灣，對此，羅秉成表示，2021年4月，捷克參議院以58比0高票表決，通過支持台灣參與WHA（世界衛生大會）所有會議、機制與活動。

羅秉成表示，捷克政府26日也透過內閣會議討論，將台灣納入海外捐贈疫苗計畫當中，捷克不僅在國際參與領域力挺臺灣，對於重要的防疫物資上也大方捐贈疫苗給台灣，政院表示誠摯的感謝之意。  

羅秉成指出，行政院也盼望在共同對抗新冠肺炎疫情的合作上，能夠在「台捷防疫合作聯合聲明」的架構下繼續深化，同心協力攜手對抗疫情挑戰。

新冠疫苗

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