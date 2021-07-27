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訊連下半年逢逆風 營收逐季成長展望泡湯

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

軟體大廠訊連（5203）今（27）日召開線上法說會，展望下半年，由於人臉辨識及PC-OEM／ODD業務面臨衰退， 董事長黃肇雄坦言，「下半年營收會有逆風」，因此修改原先逐季成長的預測。

訊連近年積極轉型，押寶PC-Create、Mobile App及人臉辨識業務，至於既有的及PC-OEM／ODD生意則預期會持續衰退，到今年上半年為止，三大成⾧型產品線總營收占比由去年同期的49%成⾧至57%，剩下的則為PC-OEM／ODD及其他。

展望下半年，黃肇雄坦言，下半年營收遭遇逆風，雖然PC-Create、Mobile App展望良好、將持續成長，但人臉辨識、PC-OEM／ODD衰退，「逆風是暫時的，訊連中長期趨勢沒有影響。」

黃肇雄分析，人臉辨識下半年展望不佳，主要還是受到新冠疫情影響，導致許多展覽無法參加，也不便拜訪客戶，即使現今美國、日本開放秀展，但以B2B的生意來說，從見客人到落實營收，至少需要半年以上，因此預期該業務下半年營收會負成長。

訊連預期人臉辨識營收今年表現將不如預期，但對⾧期市場需求仍然看好，將持續針對有潛力的垂直市場，例如線上金融與保險之人証檢定應用，開發新的解決方案。

至於OEM/ODD產品線，訊連近年已定調將會逐步衰退，但以往下半年年衰退幅度約一成，但由於去年疫情帶動該業務成長，在基期已高之下，加上今年需求沒有成長，因此，預估今年下半年該業務衰退幅度將擴大到兩到三成。

由於OEM/ODD產品線在今年上半年營收占比仍達逾四成，在該業務衰退幅度擴大下，勢必將對整體營收有直接衝擊，惟訊連強調，因其於總營收中之占比日益縮減，因此其負面影響也日益縮小。

訊連原先預期今年營收有機會逐季成長，但在OEM/ODD及人臉辨識面臨衰退下，黃肇雄證實，逐季成長看法必須加以修正。

此外，投資人關心訊連轉投資的玩美移動會不會在美股上市，以及訊連對其持股將如何處置，對此，黃肇雄回應，如果有好的機會，訊連將逐年、分批來賣出，因為訊連持股很大，除非有新的需求，原則上應該是變現獲利，跟員工股東分享 。

訊連 營收 OEM

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