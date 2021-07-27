6月景氣燈號 連續五個月亮紅燈

國發會今（27）日發布6月景氣綜合判斷分數為40分，較上月減少1分，燈號續呈紅燈，為連續第五個月亮出紅燈。國發會指出，領先指標續呈下跌，同時指標經回溯修正後呈連續3個月下跌，顯示景氣暫時受疫情因素干擾，須密切關注後續發展。

國發會表示， 6月國內受到新冠肺炎疫情影響，抑制內需相關產業及勞動市場需求，惟受惠全球經濟穩健復甦，終端需求持續擴增，帶動 5G、車用電子、高效能運算等科技應用需求續強，以及傳產貨品需求上升，6月貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增。

展望未來，國發會表示，為減緩疫情衝擊，行政院已於6月先後推出「紓困4.0方案」及「紓困4.0精進方案」，以協助受疫情影響的產業及國人，且隨國內疫情逐漸趨穩，疫情警戒標準於7月27日降為第二級，內需消費可望逐漸回溫。

由於國內生產製造如常，且隨全球經貿穩健復甦，我國出口動能可望續強；投資方面，國內半導體、綠能，及5G等投資持續擴增，台商持續回流，均有助推升國內投資動能。惟變種病毒疫情發展，及主要國家貿易及科技紛爭之不確定性仍存，後續發展仍須密切關注。