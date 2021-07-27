SBIR計畫通過 獎助49項中小企業創新研發
經濟部中小企業處日前召開「小型企業創新研發計畫(SBIR)創業型SBIR-Stage1 明星組第411次指導會議」，審議通過49項中小企業所提計畫之研發獎助金。
經濟部中小企業處指出，第411次（創業型SBIR-Stage1 明星組）指導會議審議通過之計畫，協助新創企業克服創業初期因資金、技術和市場的不確定性，提高其存活率，本次明星組徵件共計369件，通過49件，獎勵金達2,940萬元，預期將可誘發中小企業投入更多研發人力，促進研發人才的培育及研發能力的累積。
SBIR計畫的推動係為鼓勵並協助國內中小企業積極投入創新研發，使中小企業得以永續經營、成長茁壯，更透過研發成果建立完整產業體系，促進台灣未來經濟發展。
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